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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:06
мб долбит вниз 24.28
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kivin
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:08
tobias написав: komp написав: tobias написав:
Почали активно заводити капітал для купівлі землі. Курс гривні йде у напрямку 20-22 за долар?
А може поцікавилися би коли ще остаточно не прийнятий закон вступає в дію?
Коли вступить в дію, вже буде пізно. Іноземні компанії матимуть вже 1 рік оренди з трьох необхідних. Тому мета: перекупити договори оренди х2-х5. Вартість оренди зросте з $100 до $200-500.
Іноземні компанії в кращому випадку будут чекати 2025 року.
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komp
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:27
НБУ вчера купил 69 млн.долларов. ( 1,678 млрд.грн )
Портфель нерезов в ОВГЗ вырос на 1,5 млрд.грн.
Значит превышение предложения обеспечили не только нерезы,но и экспортеры.
Живите своим умом!
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