Додано: Чет 14 лис, 2019 11:23

Пару слів дуже коротко:1 МВФ на порозі. З десяти їхніх вимог критичних немає. Більше того, навіть по вимозі щодо антикорупційної боротьби і повернення незаконно виведених коштів позитиву більше ніж треба. В ОП корупцію випалюють вогнем, чуть не половина керівництва НБУ в суді.Ну і Коломойський не просто так наговорив (продовжується гра в поганого і хорошого поліцейського). Адже відверто, за п’ять років війни Україна показала, що може ефективно стримувати агресію, ми втратили десятки тисяч людей. За це все світ, особливо ЄС міг би дати значно більше ніж ті каплі. Колись Греції просто за надуті губки і два візити в Афіни кремлівських шестірок насипали сотні млрд.. І відмазатися тим, що не давали, бо крадуть, важко, при такій кількості справ в ДБР, АКС, прокуратурі. Тому, 100 млрд наврядче, але можемо побачити нову програму не на 10-15 млрд, а хоча б на 30-50 з трохи іншими умовами використання грошей. Тут відновлення співпраці зміцнить грн., продовження паузи не вплине ніяк. Вплив побачимо в грудні.2 не дають мені спокою, все таки, чотири річки на 26 листопада. 19 розміщення не дуже популярних двохрічок. А розміститися би вартувало, поки хтось не використав слова ІВК по своєму (не тільки ж одні інтереси в країні існують, тут зараз можуть вигнати людей на вулиці за деякі його слова, благо погода дозволяє). Та й по транзитному контракту інформація може остудити інтерес інвесторів. Слід пам’ятати, що 2-3-5 річок вже багато а по 7-10 ще ризиковано і зарано. Тому безпечне вікно залишається по 4-ри річках. А якщо 26-го 10+ млрд. дадуть то 24 може й не встояти (я вже писав про подарунок під ялинку імпортерам). Пробиття 24, враховуючи сезонні продажі валюти «під ялиночку» може спровокувати похід в район 23,5 і значне поповнення ЗВР НБУ.3 контракт на транзит газу. Підписання хоч чогось ніяк на курс не вплине. Інформація, що договору не буде посприяє відчутному зміцненню ВКВ.Як на мене, найголовніше до кінця року. А які вже складуться комбінації – побачимо. Мені більш імовірним бачиться зміцнення грн..