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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:08
tobias написав: komp написав: tobias написав:
Почали активно заводити капітал для купівлі землі. Курс гривні йде у напрямку 20-22 за долар?
А може поцікавилися би коли ще остаточно не прийнятий закон вступає в дію?
Коли вступить в дію, вже буде пізно. Іноземні компанії матимуть вже 1 рік оренди з трьох необхідних. Тому мета: перекупити договори оренди х2-х5. Вартість оренди зросте з $100 до $200-500.
Іноземні компанії в кращому випадку будут чекати 2025 року.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:27
НБУ вчера купил 69 млн.долларов. ( 1,678 млрд.грн )
Портфель нерезов в ОВГЗ вырос на 1,5 млрд.грн.
Значит превышение предложения обеспечили не только нерезы,но и экспортеры.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:36
Ethereum написав:
Не знаю як всі,але при 24 буду скуповувати валюту при можливості. Щось мені все нагадує 2008 рік.
а я при 16 и не выше
идём на 12 к 2023 году
вот кто бы мог даже представить, что так всё сложится
под приватизацию заведут в Украину ярдов 100 $, пишут
кто б мог предположить, эх, поменял все бы баксюры па 28 в январе 2019
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Yuri_61
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:42
Yuri_61 написав: Ethereum написав:
Не знаю як всі,але при 24 буду скуповувати валюту при можливості. Щось мені все нагадує 2008 рік.
а я при 16 и не выше
идём на 12 к 2023 году
вот кто бы мог даже представить, что так всё сложится
под приватизацию заведут в Украину ярдов 100 $, пишут
кто б мог предположить, эх, поменял все бы баксюры па 28 в январе 2019
Ви не уважні, їх вже давно заводять в надії...
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:50
Тем временем банки с утра поменяли ценники, БИС 24.28/24.33, Юнекс 24.19/24.32, ТАС 24.25/24.37.
Межбанк ушел ниже 24,25 и на сейчас Спрос/Предл.: 24,2276/24,2474
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:59
Автор77 написав:
гривна довго трималася біля 1-80 до долара, а перед майбутнім обвалом навіть невиправдано та неочікувано знижувалась по пам"яті десь до 1-60.
До речі складно повірити, але курс був явно прикольним ,
вдуматися лише- за 1 долар - 1 грн. 60 коп.
Це м'яко кажучі неправда. Николи гривня не перевищувала первинний обміний курс.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:12
... дивлюсь на "міняйло".... - та це просто свято!
- свято гривні! #САМОЇКРАСИВОЇ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:23
Пару слів дуже коротко:
1 МВФ на порозі. З десяти їхніх вимог критичних немає. Більше того, навіть по вимозі щодо антикорупційної боротьби і повернення незаконно виведених коштів позитиву більше ніж треба. В ОП корупцію випалюють вогнем, чуть не половина керівництва НБУ в суді.
Ну і Коломойський не просто так наговорив (продовжується гра в поганого і хорошого поліцейського). Адже відверто, за п’ять років війни Україна показала, що може ефективно стримувати агресію, ми втратили десятки тисяч людей. За це все світ, особливо ЄС міг би дати значно більше ніж ті каплі. Колись Греції просто за надуті губки і два візити в Афіни кремлівських шестірок насипали сотні млрд.. І відмазатися тим, що не давали, бо крадуть, важко, при такій кількості справ в ДБР, АКС, прокуратурі. Тому, 100 млрд наврядче, але можемо побачити нову програму не на 10-15 млрд, а хоча б на 30-50 з трохи іншими умовами використання грошей. Тут відновлення співпраці зміцнить грн., продовження паузи не вплине ніяк. Вплив побачимо в грудні.
2 не дають мені спокою, все таки, чотири річки на 26 листопада. 19 розміщення не дуже популярних двохрічок. А розміститися би вартувало, поки хтось не використав слова ІВК по своєму (не тільки ж одні інтереси в країні існують, тут зараз можуть вигнати людей на вулиці за деякі його слова, благо погода дозволяє). Та й по транзитному контракту інформація може остудити інтерес інвесторів. Слід пам’ятати, що 2-3-5 річок вже багато а по 7-10 ще ризиковано і зарано. Тому безпечне вікно залишається по 4-ри річках. А якщо 26-го 10+ млрд. дадуть то 24 може й не встояти (я вже писав про подарунок під ялинку імпортерам). Пробиття 24, враховуючи сезонні продажі валюти «під ялиночку» може спровокувати похід в район 23,5 і значне поповнення ЗВР НБУ.
3 контракт на транзит газу. Підписання хоч чогось ніяк на курс не вплине. Інформація, що договору не буде посприяє відчутному зміцненню ВКВ.
Як на мене, найголовніше до кінця року. А які вже складуться комбінації – побачимо. Мені більш імовірним бачиться зміцнення грн..
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:26
мб 24.21
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:27
можно проследить закономерность: -30 копеек в неделю
соответственно до середины декабря цель - 23 грн за бакс, потом праздники....
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