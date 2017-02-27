РадаБанк 24.37 - беруть онлайн
ТАС 24.28 - віддають онлайн
це якийсь сюрреалізм ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
РадаБанк 24.37 - беруть онлайн
ТАС 24.28 - віддають онлайн
це якийсь сюрреалізм ...
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:39
Ось як в одній макитрі може таке існувати?.. Нащо купляти по 16, якщо ви 12 очікуєте ?... Щоб потім нити на форумі, коли по 12 буде?..
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:47
Всем доброго утра
Обратил внимание что на сайте НБУ перестали обновлять информацию об остатках на депо сертификатах. Точнее ее обновляют, но на самой странице в визуальном доступе информация устаревшая, а последние данные доступны только во вложенном файле.
Собственно, на странице "Анализ Ликвидности" цифра 45,4 млрд грн по состоянию на 30.07
А вот если загрузить прикрепленный файл с динамикой, то на вчера сумма почти 80 млрд.
Интересно, у НБУ нехватака людей, просто некому это обновлять? Или это злой умысел и введение в заблуждение ленивых и невнимательных посетителей сайта?
Эти средства так и зазимуют на сертификатах? Или все таки окажут некое влияние на курс к концу года? Предполагаю это не освоенные бюджетные средства, которые должны будут освоить?
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:57
... свято наближається! ©®™)))
...зараз у мене(на моменті) ~75/25 грн-депо/юсд-депо
- Новий рік планую зустріти ~ 80/20 або 90/10 - буду дивитись/думати.......
- і так доляри витрачаю лише на закупівлю товару.... - тож, або більше товару куплю, або залишу в юсд.....
- ну, або курс стрибне до 27.....- але, "це фантастика, синку!" ©®™
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 14 лис, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:58
Все вірно. Треба терміново знижувати проценті ставки хоча б до 10% у гривні. Облікову ставку - до 4%. У 2020 році гривневі депозити мають бути не більше ніж 6% і тільки на рік. Не можна дозволяти лихварям-матрасникам наживатися на виробниках. Більш того, треба ввести додатковий податок на депозити хоча б до 30% і нікуди ці лихварі не дінуться - поскиглять і понесуть.
Кредити виробникам мають бути знижені хоча б до 10% у гривні.
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:58
kombinator
Перестали обновлять в старой версии сайта. Там обновляются только несколько ключевых показателей.
Вот новая:
Объем на 13.11 - 79 974
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