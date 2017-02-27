Додано: Чет 14 лис, 2019 12:21

headshaker написав:

Якось у вас з логікою, того... жабою придавило.

. Якось у вас з логікою, того... жабою придавило.

1. У нас ИТ? ИТ. Реальный доход по депозитам и ОВДП стабильно держится в пределах - 10%. Это нормально? Нет. И не надо тут вешать про реальную или нереальную инфляцию. Ставки по депо вполне себе реальные. Потому - ставки по депозитам должны находится в коридоре +-1% от таргета. Как во всех странах, которые проводят ИТ. Более того - инфляция - это медиана и ставки по депозитам в гривне УЖЕ сейчас должны быть 4-5% годовых.2. Кредиты надо? Надо. Те кто дают кредиты под текущие проценты - классические ростовщики, те кто берут - уж тут я не знаю кто они. Те кто несут депозиты получая 10% реального дохода - такие же ростовщики, которые должны облагаться повышенным налогом. Банки должны искать более дешевые ресурсы.3. Депозитчики в ЕС размещают под отрицательную ставку и ничего страшного не случается. 5-6% - это жирный доход если мы и дальше верим в реформы, дезинфляцию и курс 20. Если нет - тогда смысл толочь воду в ступе? Как жили раньше так и будет дальше жить - шаг вперёд и 10 назад.