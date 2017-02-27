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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2708270927102711>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 357
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
41
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:18

  Долярчик написав:...зараз у мене(на моменті) ~75/25 грн-депо/юсд-депо
- Новий рік планую зустріти ~ 80/20 або 90/10 - буду дивитись/думати.......
- і так доляри витрачаю лише на закупівлю товару.... - тож, або більше товару куплю, або залишу в юсд.....
- ну, або курс стрибне до 27.....- але, "це фантастика, синку!" ©®™ :D

Дивіться це затягує, бавився тим ще задовго до вашої реєстрації на форумі, починав з 20% потім перейшов на 50%+, а потім отримав наслідки :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:18

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.11.2019....................2425,0847
Гривна укрепилась на 6.5 копеек.
Открылись расширением на копейку вниз спреда, который остался весьма узким по меркам начала торгов. После традиционной утреннеей 20-минутной паузы пошли вниз. До 11 одолели 6 копеек и начали торговвать. Через 10 минут сузили спред на полкопейки сверху и окончательно сбалансировались. До 12 движений больше не было.
НБУ вчера выкупил около 70 млн.
Остатки на коррсчетах немного упали, несмотря на валютную интервенцию и сокращение объема суточных сертификатов. Ликвидность ушла в казначейство и в наличку.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
12.11.2019
Усього, млн дол. США 398.8
Во вторник, после ТОМной торговли в понедельник, обороты восстановились до привычных значений, хоть и выглядят не очень большими, учитывая, что более 30 млн. выкупил регулятор.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:20

  sergey_sryvkin написав:Ось як в одній макитрі може таке існувати?.. Нащо купляти по 16, якщо ви 12 очікуєте ?... Щоб потім нити на форумі, коли по 12 буде?.. :)


опечатка была :|
исправил
к 12 идём , если зальют 100 ярдов зелени на приватизацию земли, а то и ниже :?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:21

  headshaker написав:
Якось у вас з логікою, того... жабою придавило.
.


1. У нас ИТ? ИТ. Реальный доход по депозитам и ОВДП стабильно держится в пределах - 10%. Это нормально? Нет. И не надо тут вешать про реальную или нереальную инфляцию. Ставки по депо вполне себе реальные. Потому - ставки по депозитам должны находится в коридоре +-1% от таргета. Как во всех странах, которые проводят ИТ. Более того - инфляция - это медиана и ставки по депозитам в гривне УЖЕ сейчас должны быть 4-5% годовых.
2. Кредиты надо? Надо. Те кто дают кредиты под текущие проценты - классические ростовщики, те кто берут - уж тут я не знаю кто они. Те кто несут депозиты получая 10% реального дохода - такие же ростовщики, которые должны облагаться повышенным налогом. Банки должны искать более дешевые ресурсы.
3. Депозитчики в ЕС размещают под отрицательную ставку и ничего страшного не случается. 5-6% - это жирный доход если мы и дальше верим в реформы, дезинфляцию и курс 20. Если нет - тогда смысл толочь воду в ступе? Как жили раньше так и будет дальше жить - шаг вперёд и 10 назад.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 14 лис, 2019 12:31, всього редагувалось 3 разів.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:28

... за крок до перевороту думок ©

  twin написав:
  Долярчик написав:...зараз у мене(на моменті) ~75/25 грн-депо/юсд-депо
- Новий рік планую зустріти ~ 80/20 або 90/10 - буду дивитись/думати.......
- і так доляри витрачаю лише на закупівлю товару.... - тож, або більше товару куплю, або залишу в юсд.....
- ну, або курс стрибне до 27.....- але, "це фантастика, синку!" ©®™

Дивіться це затягує, бавився тим ще задовго до вашої реєстрації на форумі, починав з 20% потім перейшов на 50%+, а потім отримав наслідки :wink:

... знаєм, знаєм :wink:
- головне вчасно вискочити і вскочити :mrgreen:
- але, якщо я вже "ляканий і палений" такими "небіжчиками", як дельта/платинум/форум/фік.... - і вийшом "сухим з води", то..... - що мене НЕ зламало - зробило мене сильнішим! :D :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:36

  lrs7719 написав:
  headshaker написав:
Якось у вас з логікою, того... жабою придавило.
.


1. У нас ИТ? ИТ. Реальный доход по депозитам и ОВДП стабильно держится в пределах - 10%. Это нормально? Нет. И не надо тут вешать про реальную или нереальную инфляцию. Ставки по депо вполне себе реальные. Потому - ставки по депозитам должны находится в коридоре +-1% от таргета. Как во всех странах, которые проводят ИТ. Более того - инфляция - это медиана и ставки по депозитам в гривне УЖЕ сейчас должны быть 4-5% годовых.
2. Кредиты надо? Надо. Те кто дают кредиты под текущие проценты - классические ростовщики, те кто берут - уж тут я не знаю кто они. Те кто несут депозиты получая 10% реального дохода - такие же ростовщики, которые должны облагаться повышенным налогом. Банки должны искать более дешевые ресурсы.
3. Депозитчики в ЕС размещают под отрицательную ставку и ничего страшного не случается. 5-6% - это жирный доход если мы и дальше верим в реформы, дезинфляцию и курс 20. Если нет - тогда смысл толочь воду в ступе? Как жили раньше так и будет дальше жить - шаг вперёд и 10 назад.


В трех абзацах слово "должны" повторено 4(!) раза. Это клиника.

И кстати: даже при нулевой инфляции кредит не может быть бесплатным, ибо всегда есть риск его невозврата, и этот риск должен быть оплачен. Кроме того, предоставляя кредит, до момента его возврата кредитор отказывается от каких-то возможностей, в то время как заемщик какие-то возможности приобретает. Кредит - это ресурс, а за ресурс надо платить. Хотите цену этого ресурса как в Европе - откройте свой бизнес в Европе, и пользуйтесь всеми ее благами. Не можете? - значит, такова ценность вашего бизнеса, и такова заслуженная ставка. Бесконечным повтором слова "должны" Вы всего лишь пытаетесь урвать ресурс, не заплатив за него. Если кредиторы - жирные коты, то заемщик с Вашей логикой - обычный нахлебник.
Востаннє редагувалось headshaker в Чет 14 лис, 2019 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:39

  Yuri_61 написав:
  sergey_sryvkin написав:Ось як в одній макитрі може таке існувати?.. Нащо купляти по 16, якщо ви 12 очікуєте ?... Щоб потім нити на форумі, коли по 12 буде?.. :)


опечатка была :|
исправил
к 12 идём , если зальют 100 ярдов зелени на приватизацию земли, а то и ниже :?
Юра,я так понимаю 61-это ваш IQ?Иначе ваши высеры на форуме трудно объяснить.Попросите вашего лечащего врача увеличить дозу успокоительного.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:51

  lrs7719 написав:
  headshaker написав:
Якось у вас з логікою, того... жабою придавило.
.


1. У нас ИТ? ИТ. Реальный доход по депозитам и ОВДП стабильно держится в пределах - 10%. Это нормально? Нет. И не надо тут вешать про реальную или нереальную инфляцию. Ставки по депо вполне себе реальные. Потому - ставки по депозитам должны находится в коридоре +-1% от таргета. Как во всех странах, которые проводят ИТ. Более того - инфляция - это медиана и ставки по депозитам в гривне УЖЕ сейчас должны быть 4-5% годовых.
2. Кредиты надо? Надо. Те кто дают кредиты под текущие проценты - классические ростовщики, те кто берут - уж тут я не знаю кто они. Те кто несут депозиты получая 10% реального дохода - такие же ростовщики, которые должны облагаться повышенным налогом. Банки должны искать более дешевые ресурсы.
3. Депозитчики в ЕС размещают под отрицательную ставку и ничего страшного не случается. 5-6% - это жирный доход если мы и дальше верим в реформы, дезинфляцию и курс 20. Если нет - тогда смысл толочь воду в ступе? Как жили раньше так и будет дальше жить - шаг вперёд и 10 назад.

начните с себя - отнесите деньги в банк на депозит в гривне под 3-4% , желательно больше 200000 - так все европейцы делают :D
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  Yuri_61 написав:
  sergey_sryvkin написав:Ось як в одній макитрі може таке існувати?.. Нащо купляти по 16, якщо ви 12 очікуєте ?... Щоб потім нити на форумі, коли по 12 буде?.. :)


опечатка была :|
исправил
к 12 идём , если зальют 100 ярдов зелени на приватизацию земли, а то и ниже :?

шо по 8 ? :D а вы готовы уже сдавать свою заначку по 12 ? :D
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:59

  orest написав:Пару слів дуже коротко:
1 МВФ на порозі. З десяти їхніх вимог критичних немає.
2 не дають мені спокою, все таки, чотири річки на 26 листопада. Пробиття 24, враховуючи сезонні продажі валюти «під ялиночку» може спровокувати похід в район 23,5 і значне поповнення ЗВР НБУ.
3 контракт на транзит газу. Підписання хоч чогось ніяк на курс не вплине. Інформація, що договору не буде посприяє відчутному зміцненню ВКВ.

Як на мене, найголовніше до кінця року. А які вже складуться комбінації – побачимо. Мені більш імовірним бачиться зміцнення грн.. :roll:

Насчет срока размещения - гадания на кофейной гуще. Без обид.
Выгонять на улицу некого, кроме припукнутых и проплаченных.
Пока смотрим вниз, да. И отсутствие контракта - да, вверх. Но земля, ИМХО - более серьезный фактор. Да еще и вместе с наведением порядка (читай - защитой прав инвесторов) от Зе
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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