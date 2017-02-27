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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2708270927102711

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 357
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
41
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:07

  freeze написав:Наконец-то радует Рада.
Большая часть фракции Слуги показала фигу Гончаруку и компании при его попытке утянуть из местных бюджетов в центр 7 миллиардов налогов от акцизов в порядке продолжающейся централизации.
Говорят у Гончарука и Арахамии просто истерика, забрали деньги, и кто, свои.
Больше часа уже внутреннее собрание фракции Слуг, говорят ругань слышна на соседних этажах.

Пусть за жирных котов берутся, на. Или за полужирных.
Налоги сейчас не интересно, хотя это живые деньги без проблем, распил и тд.
Обьясните мне, дураку (я без какого-либо кокетства) - почему в планах КМ нет инвестиций в промышленность? Государственных? Это же, в общем, выгодно. особенно сейчас, когда "деньги есть".
Выгодно со всех сторон
Вместо этого я читаю, что ИКЕА не вошла. Какую-то муйню про 1,6 лимона
А таких ИКЕА могут быть десятки, сотни.
Как в Беларуси - 50%+1 акция державы - и вперед.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:14

  lrs7719 написав:
  orest написав:Пару слів дуже коротко:

Як на мене, найголовніше до кінця року. А які вже складуться комбінації – побачимо. Мені більш імовірним бачиться зміцнення грн.. :roll:


Все вірно. Треба терміново знижувати проценті ставки хоча б до 10% у гривні. Облікову ставку - до 4%. У 2020 році гривневі депозити мають бути не більше ніж 6% і тільки на рік. Не можна дозволяти лихварям-матрасникам наживатися на виробниках. Більш того, треба ввести додатковий податок на депозити хоча б до 30% і нікуди ці лихварі не дінуться - поскиглять і понесуть.
Кредити виробникам мають бути знижені хоча б до 10% у гривні.
Спочатку треба знижувати рівень інфляції. Якщо переймаєтеся долею виробників, краще зверніть увагу на "ринок" електроенергії, наприклад.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:За це все світ, особливо ЄС міг би дати значно більше ніж ті каплі. Колись Греції просто за надуті губки і два візити в Афіни кремлівських шестірок насипали сотні млрд.


Це щось в стилі Коломойського. Греція в ЄС, їй додатково позичили, щоб не пропали попередні борги, а не просто дали. Та і греки взяли на себе важкі зобов'язання які розділили на всі покоління, а не тільки скинули на дітей і молодь як в нас.
Згідно із домовленостями з іншими країнами єврозони, Греція має і надалі обмежувати свої державні видатки таким чином, щоб профіцит бюджету до сплати відсотків за позики становив щонайменше 2,2% ВВП. І так до 2060 року.
При тому, що існують серйозні питання щодо того, чи здатна Греція дотриматися цих вимог, дехто з оглядачів припускає, що країна продовжуватиме розраховуватися з боргами і після 2060.
Більша свобода Греції у контролі над власною економікою буде компенсуватися жорсткішим наглядом з боку Європейської комісії.
Професор економіки Єльського університету Костас Мегір, який зараз живе у Афінах, каже, що "зараз грецький уряд має бути ще більш дисциплінованим, оскільки він позичатиме на світових ринках за ринковою ціною". https://www.bbc.com/ukrainian/news-45246574
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Все вірно. Треба терміново знижувати проценті ставки хоча б до 10% у гривні. Облікову ставку - до 4%. У 2020 році гривневі депозити мають бути не більше ніж 6% і тільки на рік. Не можна дозволяти лихварям-матрасникам наживатися на виробниках. Більш того, треба ввести додатковий податок на депозити хоча б до 30% і нікуди ці лихварі не дінуться - поскиглять і понесуть.
Кредити виробникам мають бути знижені хоча б до 10% у гривні.

Давайте попробуем рассмотреть этот вопрос не с точки зрения классовой ненависти и "плановой экономики", а с точки зрения естественных экономических процессов.
Если налог с депозитов будет увеличен, эффективная ставка для вкладчика снизится, банковские продукты станут менее привлекательными и начнется отток вкладов. Куда утекать есть - та же валюта под грушей станет привлекательнее, поскольку плата за спокойствие снижается. Для компенсации оттока банкам придется повышать ставки. За ними поползут и ставки по кредитам. Заодно и долларизация экономики увеличится, что снизит ценность гривны.
Что произойдет, если отменить налог на депозиты? Имея сбалансированный портфель и кучу клиентов, которых устраивает текущая доходность, а также избыточную ликвидность, банки снизят ставки по депозитам. Это позволит на пару процентов снизить ставки по кредитам.
Нужно ли отменять этот налог? Очень в этом сомневаюсь. Нам, вкладчикам, это ничего не даст, а один из источников пополнения бюджета иссякнет.
Налоги, конечно, имеют очень мощную регулирующую функцию, но пользоваться этим инструментом нужно очень осторожно. Все действия имеют как положительные, так и побочные эффекты. На данный момент мы имеем хоть как-то устоявшийся за несколько лет сектор экономики. На мой взгляд, сейчас нет острой необходимости выводить его из состояния равновесия, меняя правила игры.
Сибарит
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