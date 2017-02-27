freeze написав:Наконец-то радует Рада. Большая часть фракции Слуги показала фигу Гончаруку и компании при его попытке утянуть из местных бюджетов в центр 7 миллиардов налогов от акцизов в порядке продолжающейся централизации. Говорят у Гончарука и Арахамии просто истерика, забрали деньги, и кто, свои. Больше часа уже внутреннее собрание фракции Слуг, говорят ругань слышна на соседних этажах.
Пусть за жирных котов берутся, на. Или за полужирных. Налоги сейчас не интересно, хотя это живые деньги без проблем, распил и тд. Обьясните мне, дураку (я без какого-либо кокетства) - почему в планах КМ нет инвестиций в промышленность? Государственных? Это же, в общем, выгодно. особенно сейчас, когда "деньги есть". Выгодно со всех сторон Вместо этого я читаю, что ИКЕА не вошла. Какую-то муйню про 1,6 лимона А таких ИКЕА могут быть десятки, сотни. Как в Беларуси - 50%+1 акция державы - и вперед.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Як на мене, найголовніше до кінця року. А які вже складуться комбінації – побачимо. Мені більш імовірним бачиться зміцнення грн..
Все вірно. Треба терміново знижувати проценті ставки хоча б до 10% у гривні. Облікову ставку - до 4%. У 2020 році гривневі депозити мають бути не більше ніж 6% і тільки на рік. Не можна дозволяти лихварям-матрасникам наживатися на виробниках. Більш того, треба ввести додатковий податок на депозити хоча б до 30% і нікуди ці лихварі не дінуться - поскиглять і понесуть. Кредити виробникам мають бути знижені хоча б до 10% у гривні.
Спочатку треба знижувати рівень інфляції. Якщо переймаєтеся долею виробників, краще зверніть увагу на "ринок" електроенергії, наприклад.
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orest написав:За це все світ, особливо ЄС міг би дати значно більше ніж ті каплі. Колись Греції просто за надуті губки і два візити в Афіни кремлівських шестірок насипали сотні млрд.
Це щось в стилі Коломойського. Греція в ЄС, їй додатково позичили, щоб не пропали попередні борги, а не просто дали. Та і греки взяли на себе важкі зобов'язання які розділили на всі покоління, а не тільки скинули на дітей і молодь як в нас.
Згідно із домовленостями з іншими країнами єврозони, Греція має і надалі обмежувати свої державні видатки таким чином, щоб профіцит бюджету до сплати відсотків за позики становив щонайменше 2,2% ВВП. І так до 2060 року. При тому, що існують серйозні питання щодо того, чи здатна Греція дотриматися цих вимог, дехто з оглядачів припускає, що країна продовжуватиме розраховуватися з боргами і після 2060. Більша свобода Греції у контролі над власною економікою буде компенсуватися жорсткішим наглядом з боку Європейської комісії. Професор економіки Єльського університету Костас Мегір, який зараз живе у Афінах, каже, що "зараз грецький уряд має бути ще більш дисциплінованим, оскільки він позичатиме на світових ринках за ринковою ціною". https://www.bbc.com/ukrainian/news-45246574