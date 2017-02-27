Додано: Чет 14 лис, 2019 13:56

На депозиты можно и снизить чуть чуть. Все таки люди кредитируют БС.



Военный сбор отменить вовсе. Хватит этого лицемирия, если он идет в общий котел и из него могут с таким же успехом платить субсидию или тендер Зализныци.



НДФЛ нужно кратно снизить, ибо ситуация когда почтальйон платит налогов больше, чем ФОП это маразм. Конверты исчезнут сразу же.



А вот что обложить налогами так это авто, землю и недвижимость. Как в европе. Неважно за белые или черные купил. Неважно квартиранты у тебя там живут или "типа родственники". Неважно бл*ха это или не бл*ха. Хватит тратить государственные ресурсы на поиск черной кошки.



Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.

Востаннє редагувалось Moneta в Чет 14 лис, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.

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