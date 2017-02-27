Як на мене, найголовніше до кінця року. А які вже складуться комбінації – побачимо. Мені більш імовірним бачиться зміцнення грн..
Все вірно. Треба терміново знижувати проценті ставки хоча б до 10% у гривні. Облікову ставку - до 4%. У 2020 році гривневі депозити мають бути не більше ніж 6% і тільки на рік. Не можна дозволяти лихварям-матрасникам наживатися на виробниках. Більш того, треба ввести додатковий податок на депозити хоча б до 30% і нікуди ці лихварі не дінуться - поскиглять і понесуть. Кредити виробникам мають бути знижені хоча б до 10% у гривні.
Спочатку треба знижувати рівень інфляції. Якщо переймаєтеся долею виробників, краще зверніть увагу на "ринок" електроенергії, наприклад.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
orest написав:За це все світ, особливо ЄС міг би дати значно більше ніж ті каплі. Колись Греції просто за надуті губки і два візити в Афіни кремлівських шестірок насипали сотні млрд.
Це щось в стилі Коломойського. Греція в ЄС, їй додатково позичили, щоб не пропали попередні борги, а не просто дали. Та і греки взяли на себе важкі зобов'язання які розділили на всі покоління, а не тільки скинули на дітей і молодь як в нас.
Згідно із домовленостями з іншими країнами єврозони, Греція має і надалі обмежувати свої державні видатки таким чином, щоб профіцит бюджету до сплати відсотків за позики становив щонайменше 2,2% ВВП. І так до 2060 року. При тому, що існують серйозні питання щодо того, чи здатна Греція дотриматися цих вимог, дехто з оглядачів припускає, що країна продовжуватиме розраховуватися з боргами і після 2060. Більша свобода Греції у контролі над власною економікою буде компенсуватися жорсткішим наглядом з боку Європейської комісії. Професор економіки Єльського університету Костас Мегір, який зараз живе у Афінах, каже, що "зараз грецький уряд має бути ще більш дисциплінованим, оскільки він позичатиме на світових ринках за ринковою ціною". https://www.bbc.com/ukrainian/news-45246574
lrs7719 написав:Все вірно. Треба терміново знижувати проценті ставки хоча б до 10% у гривні. Облікову ставку - до 4%. У 2020 році гривневі депозити мають бути не більше ніж 6% і тільки на рік. Не можна дозволяти лихварям-матрасникам наживатися на виробниках. Більш того, треба ввести додатковий податок на депозити хоча б до 30% і нікуди ці лихварі не дінуться - поскиглять і понесуть. Кредити виробникам мають бути знижені хоча б до 10% у гривні.
Давайте попробуем рассмотреть этот вопрос не с точки зрения классовой ненависти и "плановой экономики", а с точки зрения естественных экономических процессов. Если налог с депозитов будет увеличен, эффективная ставка для вкладчика снизится, банковские продукты станут менее привлекательными и начнется отток вкладов. Куда утекать есть - та же валюта под грушей станет привлекательнее, поскольку плата за спокойствие снижается. Для компенсации оттока банкам придется повышать ставки. За ними поползут и ставки по кредитам. Заодно и долларизация экономики увеличится, что снизит ценность гривны. Что произойдет, если отменить налог на депозиты? Имея сбалансированный портфель и кучу клиентов, которых устраивает текущая доходность, а также избыточную ликвидность, банки снизят ставки по депозитам. Это позволит на пару процентов снизить ставки по кредитам. Нужно ли отменять этот налог? Очень в этом сомневаюсь. Нам, вкладчикам, это ничего не даст, а один из источников пополнения бюджета иссякнет. Налоги, конечно, имеют очень мощную регулирующую функцию, но пользоваться этим инструментом нужно очень осторожно. Все действия имеют как положительные, так и побочные эффекты. На данный момент мы имеем хоть как-то устоявшийся за несколько лет сектор экономики. На мой взгляд, сейчас нет острой необходимости выводить его из состояния равновесия, меняя правила игры.
... тут кидали посилання на банки, які дають споживчий кредит під 70-90%річних!!!Карллл!!! - то якими ще податками потрібно обкласти отих ВЖЕ ОБКЛАДЕНИХ/обкРадених 17-18-18,5% по депозитах?????! - де 70-90%, а де 18% брутто - різницю ловите, чи ні???!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Сибарит Нужно убрать пдв и вывести из равновесия в сторону роста экономики. У вас очень узкое видение того что на самом деле происходило за 2 последних года с производствами в Украине, живут только те которые связаны с бюджетом (олигархов которым пдв вертают) или продуктовые и фарм. цены сами знаете какие сейчас стали.
На депозиты можно и снизить чуть чуть. Все таки люди кредитируют БС.
Военный сбор отменить вовсе. Хватит этого лицемирия, если он идет в общий котел и из него могут с таким же успехом платить субсидию или тендер Зализныци.
НДФЛ нужно кратно снизить, ибо ситуация когда почтальйон платит налогов больше, чем ФОП это маразм. Конверты исчезнут сразу же.
А вот что обложить налогами так это авто, землю и недвижимость. Как в европе. Неважно за белые или черные купил. Неважно квартиранты у тебя там живут или "типа родственники". Неважно бл*ха это или не бл*ха. Хватит тратить государственные ресурсы на поиск черной кошки.
Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 14 лис, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000. Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html
Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 14.11.2019....................2425,0847 Продаж валюти на міжбанківському ринку 12.11.2019 Усього, млн дол. США 398.8 Во вторник, после ТОМной торговли в понедельник, обороты восстановились до привычных значений, хоть и выглядят не очень большими, учитывая, что более 30 млн. выкупил регулятор.
Добрый день. Можно уточнить? Вы даете в сводках сумму (УСЬОГО) продажи (чистой, не удвоенной) всех валют (в дол. эквиваленте), ВКЛЮЧАЯ интервенции НБУ (тут 30 купил НБУ и 369 - банки)? Тогда какой объем продаж пытаются прогнозировать в ежедневных обзорах МБ от сайта? вот прогноз на 12.11: https://news.finance.ua/ru/news/-/45975 ... -kotirovok - По нашим прогнозам, статистика межбанка вырастет как минимум до $220-270 млн при заключении до 510-650 сделок. Что это: "чистая" продажа доллара США? МБ сейчас продает в день порядка 100 млн. евро и др.?
matroSkin написав:Тогда какой объем продаж пытаются прогнозировать в ежедневных обзорах МБ от сайта?
Не имею ни малейшего представления. Судя по упоминанию количества сделок, которое давно не публикуется, это какие-то отголоски "Оперативного состояния", в котором публиковались текущие просуммированные объемы продаж и покупок с указанием количества сделок и средневзвешенного курса. Эту информацию перестали публиковать после отказа от обязательной регистрации сделок в ВалКли. Объемы похожи на операции клиентов из картинки по ссылке на новую версию сайта, но я в этом не уверен. Можно попытаться попросить модераторов спросить у автора