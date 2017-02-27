RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2709271027112712>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 358
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
41
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:14

  lrs7719 написав:
  orest написав:Пару слів дуже коротко:

Як на мене, найголовніше до кінця року. А які вже складуться комбінації – побачимо. Мені більш імовірним бачиться зміцнення грн.. :roll:


Все вірно. Треба терміново знижувати проценті ставки хоча б до 10% у гривні. Облікову ставку - до 4%. У 2020 році гривневі депозити мають бути не більше ніж 6% і тільки на рік. Не можна дозволяти лихварям-матрасникам наживатися на виробниках. Більш того, треба ввести додатковий податок на депозити хоча б до 30% і нікуди ці лихварі не дінуться - поскиглять і понесуть.
Кредити виробникам мають бути знижені хоча б до 10% у гривні.
Спочатку треба знижувати рівень інфляції. Якщо переймаєтеся долею виробників, краще зверніть увагу на "ринок" електроенергії, наприклад.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 889
З нами з: 07.10.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:За це все світ, особливо ЄС міг би дати значно більше ніж ті каплі. Колись Греції просто за надуті губки і два візити в Афіни кремлівських шестірок насипали сотні млрд.


Це щось в стилі Коломойського. Греція в ЄС, їй додатково позичили, щоб не пропали попередні борги, а не просто дали. Та і греки взяли на себе важкі зобов'язання які розділили на всі покоління, а не тільки скинули на дітей і молодь як в нас.
Згідно із домовленостями з іншими країнами єврозони, Греція має і надалі обмежувати свої державні видатки таким чином, щоб профіцит бюджету до сплати відсотків за позики становив щонайменше 2,2% ВВП. І так до 2060 року.
При тому, що існують серйозні питання щодо того, чи здатна Греція дотриматися цих вимог, дехто з оглядачів припускає, що країна продовжуватиме розраховуватися з боргами і після 2060.
Більша свобода Греції у контролі над власною економікою буде компенсуватися жорсткішим наглядом з боку Європейської комісії.
Професор економіки Єльського університету Костас Мегір, який зараз живе у Афінах, каже, що "зараз грецький уряд має бути ще більш дисциплінованим, оскільки він позичатиме на світових ринках за ринковою ціною". https://www.bbc.com/ukrainian/news-45246574
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 19.04.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Все вірно. Треба терміново знижувати проценті ставки хоча б до 10% у гривні. Облікову ставку - до 4%. У 2020 році гривневі депозити мають бути не більше ніж 6% і тільки на рік. Не можна дозволяти лихварям-матрасникам наживатися на виробниках. Більш того, треба ввести додатковий податок на депозити хоча б до 30% і нікуди ці лихварі не дінуться - поскиглять і понесуть.
Кредити виробникам мають бути знижені хоча б до 10% у гривні.

Давайте попробуем рассмотреть этот вопрос не с точки зрения классовой ненависти и "плановой экономики", а с точки зрения естественных экономических процессов.
Если налог с депозитов будет увеличен, эффективная ставка для вкладчика снизится, банковские продукты станут менее привлекательными и начнется отток вкладов. Куда утекать есть - та же валюта под грушей станет привлекательнее, поскольку плата за спокойствие снижается. Для компенсации оттока банкам придется повышать ставки. За ними поползут и ставки по кредитам. Заодно и долларизация экономики увеличится, что снизит ценность гривны.
Что произойдет, если отменить налог на депозиты? Имея сбалансированный портфель и кучу клиентов, которых устраивает текущая доходность, а также избыточную ликвидность, банки снизят ставки по депозитам. Это позволит на пару процентов снизить ставки по кредитам.
Нужно ли отменять этот налог? Очень в этом сомневаюсь. Нам, вкладчикам, это ничего не даст, а один из источников пополнения бюджета иссякнет.
Налоги, конечно, имеют очень мощную регулирующую функцию, но пользоваться этим инструментом нужно очень осторожно. Все действия имеют как положительные, так и побочные эффекты. На данный момент мы имеем хоть как-то устоявшийся за несколько лет сектор экономики. На мой взгляд, сейчас нет острой необходимости выводить его из состояния равновесия, меняя правила игры.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4369
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1756 раз.
Подякували: 3573 раз.
 
Профіль
7
5
8
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... тут кидали посилання на банки, які дають споживчий кредит під 70-90%річних!!!Карллл!!! :shock:
- то якими ще податками потрібно обкласти отих ВЖЕ ОБКЛАДЕНИХ/обкРадених 17-18-18,5% по депозитах?????! :shock:
- де 70-90%, а де 18% брутто - різницю ловите, чи ні???!!! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7203
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:54

Сибарит Нужно убрать пдв и вывести из равновесия в сторону роста экономики. У вас очень узкое видение того что на самом деле происходило за 2 последних года с производствами в Украине, живут только те которые связаны с бюджетом (олигархов которым пдв вертают) или продуктовые и фарм. цены сами знаете какие сейчас стали.
golllmax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 28.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:56

На депозиты можно и снизить чуть чуть. Все таки люди кредитируют БС.

Военный сбор отменить вовсе. Хватит этого лицемирия, если он идет в общий котел и из него могут с таким же успехом платить субсидию или тендер Зализныци.

НДФЛ нужно кратно снизить, ибо ситуация когда почтальйон платит налогов больше, чем ФОП это маразм. Конверты исчезнут сразу же.

А вот что обложить налогами так это авто, землю и недвижимость. Как в европе. Неважно за белые или черные купил. Неважно квартиранты у тебя там живут или "типа родственники". Неважно бл*ха это или не бл*ха. Хватит тратить государственные ресурсы на поиск черной кошки.

Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 14 лис, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 26.06.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:10

Moneta
І не тільки в Європах а і в США:

  Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США
До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000.
Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html


Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 19.04.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял.

Тоже неплохо.
Только нахрена тогда мне платить налоги?! - "Взял да и взял." (С)
headshaker
 
Повідомлень: 877
З нами з: 08.05.15
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:27

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.11.2019....................2425,0847
Продаж валюти на міжбанківському ринку
12.11.2019 Усього, млн дол. США 398.8
Во вторник, после ТОМной торговли в понедельник, обороты восстановились до привычных значений, хоть и выглядят не очень большими, учитывая, что более 30 млн. выкупил регулятор.


Добрый день. Можно уточнить? Вы даете в сводках сумму (УСЬОГО) продажи (чистой, не удвоенной) всех валют (в дол. эквиваленте), ВКЛЮЧАЯ интервенции НБУ (тут 30 купил НБУ и 369 - банки)? Тогда какой объем продаж пытаются прогнозировать в ежедневных обзорах МБ от сайта? вот прогноз на 12.11: https://news.finance.ua/ru/news/-/45975 ... -kotirovok - По нашим прогнозам, статистика межбанка вырастет как минимум до $220-270 млн при заключении до 510-650 сделок. Что это: "чистая" продажа доллара США? МБ сейчас продает в день порядка 100 млн. евро и др.?
matroSkin
 
Повідомлень: 41
З нами з: 14.11.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Вы даете в сводках сумму (УСЬОГО) продажи (чистой, не удвоенной) всех валют (в дол. эквиваленте), ВКЛЮЧАЯ интервенции НБУ (тут 30 купил НБУ и 369 - банки)?

Да.
Это информация НБУ:
Старый сайт: https://old.bank.gov.ua/control/uk/allinfo
Новый сайт: https://www.bank.gov.ua/markets/state-of-the-fx-market
Эта же информация, но с выделением отдельно продажи доллара, есть в файле: https://www.bank.gov.ua/files/Volue.xls

  matroSkin написав:Тогда какой объем продаж пытаются прогнозировать в ежедневных обзорах МБ от сайта?

Не имею ни малейшего представления. Судя по упоминанию количества сделок, которое давно не публикуется, это какие-то отголоски "Оперативного состояния", в котором публиковались текущие просуммированные объемы продаж и покупок с указанием количества сделок и средневзвешенного курса. Эту информацию перестали публиковать после отказа от обязательной регистрации сделок в ВалКли.
Объемы похожи на операции клиентов из картинки по ссылке на новую версию сайта, но я в этом не уверен. Можно попытаться попросить модераторов спросить у автора :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4369
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1756 раз.
Подякували: 3573 раз.
 
Профіль
7
5
8
  #<1 ... 2709271027112712>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
295 36290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 13:30
Moneta
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1617, 1618, 1619
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16183 1957856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 02:47
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6741 1473378
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 11:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1183)
14.11.2019 14:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.