Moneta написав:Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.
Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения. Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет. Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Ой+ написав:Moneta І не тільки в Європах а і в США:
Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000. Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html
Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.
Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.