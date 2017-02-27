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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2709271027112712

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 358
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
41
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:58

  Moneta написав:Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.

Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения.
Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет.
Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:59

  Ой+ написав:Moneta
І не тільки в Європах а і в США:

  Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США
До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000.
Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html


Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.

Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.
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