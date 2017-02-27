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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2710271127122713>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 358
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
41
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:59

  Ой+ написав:Moneta
І не тільки в Європах а і в США:

  Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США
До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000.
Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html


Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.

Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.


Так власне і треба диференційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам.
Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что пробой 24 завтра?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:22

  somilitark написав:
  Moneta написав:Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.

Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения.
Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет.
Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников.


сейчас в гос.аппарате такие зарплаты они себе сделали не просто так.
а чтобы рассказывать что жили на хлебе и воде, и откладывали на яхты\дворцы\овгз

запад это все хавает, как не удивительно.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:22

  Сибарит написав:
Если налог с депозитов будет увеличен, эффективная ставка для вкладчика снизится, банковские продукты станут менее привлекательными и начнется отток вкладов. Куда утекать есть - та же валюта под грушей станет привлекательнее, поскольку плата за спокойствие снижается. Для компенсации оттока банкам придется повышать ставки. За ними поползут и ставки по кредитам. Заодно и долларизация экономики увеличится, что снизит ценность гривны.


Спасибо за развёрнутое Ваше видение. Я сознательно сгустил краски. Сообственно Вы рассудительно подтвердили моё видение - текущая стабильность очень хрупкая и по сути ситуативная.
Ни потребители ни банки даже ментально не готовы к ставкам на уровне однозначных цифр. Значит стоимость денег - высока. В чём причина? Только ли в рисках?
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 14 лис, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В ТАС 22/25, Альфа 20/32. Такого спреду в цих банках не пригадую.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:50

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............14.11.2019............15.11.2019
дата розрахунку...........13.11.2019............14.11.2019
Долар США..................2431,5588.............2424,4999
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись расширением на копейку вниз спреда, который остался весьма узким по меркам начала торгов. После традиционной утреннеей 20-минутной паузы пошли вниз. До 11 одолели 6 копеек и начали торговвать. Через 10 минут сузили спред на полкопейки сверху и окончательно сбалансировались. До 12 движений больше не было.
С 13-10 до 13-40, чуть позже обычного предобеденного движения, произошло снижение на копейку. Перед самым определением официального курса отскочили на 0.5 копейки, оказавшись на уровнях 24.2250 - 24.2500.
За день котировки упали на 6 копеек относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2649.63 (-225)
2018 - 2783.94 (-359)

2016 - 2575.12
2015 - 2305.97
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Moneta написав:НДФЛ нужно кратно снизить, ибо ситуация когда почтальйон платит налогов больше, чем ФОП это маразм. Конверты исчезнут сразу же.


Не исчезнут, основная причина конвертов - не НДФЛ, а ЕСВ
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да уж, жестко "слуги Коломойского" валютных хомяков стригут. К очередному психологическому барьеру "24" подобрались, неужели понесут таки конвертировать матрасы в облигации, как правительство мечтает? )))
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:05

Сибарит Спасибо. По вашим сводкам - ясно. По доле валют на МБ: как и ранее (последние годы), доля других, кроме бакса: 10-15% (за 2,5 мес. осени = 12.5%). Логично отражает направления имп/экса (валюту расчетов). По обзорам МБ от сайта - понятно, что веры им нет :lol: Но и в приведенных Вами ссылках на график и эксель от НБУ - тоже всё не так однозначно (тм) Читаю медленно, шевеля губами. 1-й лист эксель (Клиенты) говорит, что банки 12.11 продали своим клиентам 271, купили - 251. То есть спрос клиентов был выше. График утверждает обратное (клиенты продали банкам на 20 больше, чем купили). И в это верится больше. Кто-то запутался в падежах. Возможно, даже я 8)
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