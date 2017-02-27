Ой+ написав:Moneta І не тільки в Європах а і в США:
Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000. Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html
Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.
Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.
hxbbgaf написав:Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.
Так власне і треба диференційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам. Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
Moneta написав:Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.
Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения. Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет. Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников.
сейчас в гос.аппарате такие зарплаты они себе сделали не просто так. а чтобы рассказывать что жили на хлебе и воде, и откладывали на яхты\дворцы\овгз
Сибарит написав: Если налог с депозитов будет увеличен, эффективная ставка для вкладчика снизится, банковские продукты станут менее привлекательными и начнется отток вкладов. Куда утекать есть - та же валюта под грушей станет привлекательнее, поскольку плата за спокойствие снижается. Для компенсации оттока банкам придется повышать ставки. За ними поползут и ставки по кредитам. Заодно и долларизация экономики увеличится, что снизит ценность гривны.
Спасибо за развёрнутое Ваше видение. Я сознательно сгустил краски. Сообственно Вы рассудительно подтвердили моё видение - текущая стабильность очень хрупкая и по сути ситуативная. Ни потребители ни банки даже ментально не готовы к ставкам на уровне однозначных цифр. Значит стоимость денег - высока. В чём причина? Только ли в рисках?
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 14 лис, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з............14.11.2019............15.11.2019 дата розрахунку...........13.11.2019............14.11.2019 Долар США..................2431,5588.............2424,4999 После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись расширением на копейку вниз спреда, который остался весьма узким по меркам начала торгов. После традиционной утреннеей 20-минутной паузы пошли вниз. До 11 одолели 6 копеек и начали торговвать. Через 10 минут сузили спред на полкопейки сверху и окончательно сбалансировались. До 12 движений больше не было. С 13-10 до 13-40, чуть позже обычного предобеденного движения, произошло снижение на копейку. Перед самым определением официального курса отскочили на 0.5 копейки, оказавшись на уровнях 24.2250 - 24.2500. За день котировки упали на 6 копеек относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2017 - 2649.63 (-225) 2018 - 2783.94 (-359)
Да уж, жестко "слуги Коломойского" валютных хомяков стригут. К очередному психологическому барьеру "24" подобрались, неужели понесут таки конвертировать матрасы в облигации, как правительство мечтает? )))
Сибарит Спасибо. По вашим сводкам - ясно. По доле валют на МБ: как и ранее (последние годы), доля других, кроме бакса: 10-15% (за 2,5 мес. осени = 12.5%). Логично отражает направления имп/экса (валюту расчетов). По обзорам МБ от сайта - понятно, что веры им нет Но и в приведенных Вами ссылках на график и эксель от НБУ - тоже всё не так однозначно (тм) Читаю медленно, шевеля губами. 1-й лист эксель (Клиенты) говорит, что банки 12.11 продали своим клиентам 271, купили - 251. То есть спрос клиентов был выше. График утверждает обратное (клиенты продали банкам на 20 больше, чем купили). И в это верится больше. Кто-то запутался в падежах. Возможно, даже я