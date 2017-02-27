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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:12
lrs7719 написав:
Ни потребители ни банки даже ментально не готовы к ставкам на уровне однозначных цифр. Значит стоимость денег - высока. В чём причина? Только ли в рисках?
Я не Сибарит, увы. Однако вставлю 5 копеек. Во-первых - действительно, психологически не готовы. Во-вторых укрепление нацвалюты кажется ситуативным, не фундаментальным. Промышленность не растет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:18
matroSkin написав:
Кто-то запутался в падежах.
Ага
В файле написано "клиентам", а на странице сайта "клиентами". Цифры одинаковые, но не понятно, что сказать хотели?
Если честно, я не вникал в суть этих данных. Я слежу только за оборотами МБ.
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