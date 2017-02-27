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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2710271127122713

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 358
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
41
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:12

  lrs7719 написав:Ни потребители ни банки даже ментально не готовы к ставкам на уровне однозначных цифр. Значит стоимость денег - высока. В чём причина? Только ли в рисках?

Я не Сибарит, увы. Однако вставлю 5 копеек. Во-первых - действительно, психологически не готовы. Во-вторых укрепление нацвалюты кажется ситуативным, не фундаментальным. Промышленность не растет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Кто-то запутался в падежах.

Ага :)
В файле написано "клиентам", а на странице сайта "клиентами". Цифры одинаковые, но не понятно, что сказать хотели?

Если честно, я не вникал в суть этих данных. Я слежу только за оборотами МБ.
Сибарит
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