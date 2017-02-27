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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2711271227132714>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 358
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
41
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:12

  lrs7719 написав:Ни потребители ни банки даже ментально не готовы к ставкам на уровне однозначных цифр. Значит стоимость денег - высока. В чём причина? Только ли в рисках?

Я не Сибарит, увы. Однако вставлю 5 копеек. Во-первых - действительно, психологически не готовы. Во-вторых укрепление нацвалюты кажется ситуативным, не фундаментальным. Промышленность не растет
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Кто-то запутался в падежах.

Ага :)
В файле написано "клиентам", а на странице сайта "клиентами". Цифры одинаковые, но не понятно, что сказать хотели?

Если честно, я не вникал в суть этих данных. Я слежу только за оборотами МБ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:26

  Ой+ написав:Moneta
І не тільки в Європах а і в США:

  Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США
До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000.
Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html


Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.


просто сумасшедшие идеи от сумасшедших :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:28

  Ой+ написав:
  hxbbgaf написав:Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.


Так власне і треба диференційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам.
Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.


зависть черная от неудачников
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот так тихо без лишнего шума и ночных посиделок приняли бюджет2020

https://news.finance.ua/ru/news/-/45995 ... nye-chisla

Даже ёлки еще не начали рубить к НГ.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 14 лис, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:29

  Alex2007 написав:Вот так тихо без лишнего шума, и ночных посиделок приняли бюджет2020
https://news.finance.ua/ru/news/-/45995 ... nye-chisla

курс 27,5. я что-то не понимаю, мы смотрим на 23, но курс заложили 27,5
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Andrew_ написав:курс 27,5. я что-то не понимаю, мы смотрим на 23, но курс заложили 27,5

Порівняйте курс в бюджеті 2019 і який наразі, може все зрозумієте.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:39

  Moneta написав:
  yama написав:.
Есть НЕ риторический вывод
в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.



Странный вывод. Вы так расписали будто банки оставляют ваши налоги себе на чай. Нет, он действительно платит вам 20.15%.
А за все остальное уже спрашивайте с государства, которому ваши налоги ушли.

А то так можно начать отнимать ПДВ и акцизы в магазине, и вы вовсе в депрессию впадете, сколько раз нас бреет наше любимое государство и что предоставляет взамен с этой суммы.

вы правы ! то есть до краха = девальвации гривны осталось каких-то +2% к процентной ставке по депозитам в гривне в банках не из десятки первой десятки.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:40

  stryzhko написав:
Andrew_ написав:курс 27,5. я что-то не понимаю, мы смотрим на 23, но курс заложили 27,5

Порівняйте курс в бюджеті 2019 і який наразі, може все зрозумієте.

ну бюджет 2019 "злочинна влада" делала, был бы Петя был бы и курс 30 сейчас. :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:42

  yama написав:
  Moneta написав:
  yama написав:.
Есть НЕ риторический вывод
в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.



Странный вывод. Вы так расписали будто банки оставляют ваши налоги себе на чай. Нет, он действительно платит вам 20.15%.
А за все остальное уже спрашивайте с государства, которому ваши налоги ушли.

А то так можно начать отнимать ПДВ и акцизы в магазине, и вы вовсе в депрессию впадете, сколько раз нас бреет наше любимое государство и что предоставляет взамен с этой суммы.

вы правы ! то есть до краха = девальвации гривны осталось каких-то +2% к процентной ставке по депозитам в гривне в банках не из десятки первой десятки.

Моно сейчас дает 20%?
Andrew_
 
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