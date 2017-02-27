yama написав:

Есть НЕ риторический выводв 2013 году в конце лета я открывал депо под то лито ли 22 % в Дельте при курсе8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги =, исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.