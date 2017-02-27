Ой+ написав:Moneta І не тільки в Європах а і в США:
Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000. Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html
Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.
просто сумасшедшие идеи от сумасшедших
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
hxbbgaf написав:Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.
Так власне і треба диференційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам. Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
зависть черная от неудачников
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
yama написав:. Есть НЕ риторический вывод в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.
Странный вывод. Вы так расписали будто банки оставляют ваши налоги себе на чай. Нет, он действительно платит вам 20.15%. А за все остальное уже спрашивайте с государства, которому ваши налоги ушли.
А то так можно начать отнимать ПДВ и акцизы в магазине, и вы вовсе в депрессию впадете, сколько раз нас бреет наше любимое государство и что предоставляет взамен с этой суммы.
вы правы ! то есть до краха = девальвации гривны осталось каких-то +2% к процентной ставке по депозитам в гривне в банках не из десятки первой десятки.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав:. Есть НЕ риторический вывод в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.
Странный вывод. Вы так расписали будто банки оставляют ваши налоги себе на чай. Нет, он действительно платит вам 20.15%. А за все остальное уже спрашивайте с государства, которому ваши налоги ушли.
А то так можно начать отнимать ПДВ и акцизы в магазине, и вы вовсе в депрессию впадете, сколько раз нас бреет наше любимое государство и что предоставляет взамен с этой суммы.
вы правы ! то есть до краха = девальвации гривны осталось каких-то +2% к процентной ставке по депозитам в гривне в банках не из десятки первой десятки.