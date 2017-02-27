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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2711271227132714

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 358
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
41
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:47

  J написав:
  zzzzzz написав:
В ОВГЗ не идут с суммами под фонд гарантирования. Нет смысла дергатся. По-этому для альтернативы ОВГЗ рассматривают только банки самой высокой степени надежности, а таких около 10 в Украине.

есть среди этих 10 негосударственные банки с укр капиталом?

а не важно с каким капиталом , все они работают в украинском правовом поле , и если вы думаете что "материнская" компания в ущерб себе будет спасать свою украинскую дочку то вы ошибаетесь . А наличие иностранного менеджмента как по мне вообще минус .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:58

yama
Я не согласен. Если Вы, конечно, под иностранным капиталом не имели в виду русский.
Неужели Вы думаете, что в случае проблем с ликвидностью, например, Райффайзен или Парибас дадут утонуть своим украинским дочкам, получив удар по репутации для всего бренда? Тем более, что в масштабах всего своего общемирового бизнеса их украинские подразделения - мелочь.
Dimar
 
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