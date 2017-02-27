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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:47
J написав: zzzzzz написав:
В ОВГЗ не идут с суммами под фонд гарантирования. Нет смысла дергатся. По-этому для альтернативы ОВГЗ рассматривают только банки самой высокой степени надежности, а таких около 10 в Украине.
есть среди этих 10 негосударственные банки с укр капиталом?
а не важно с каким капиталом , все они работают в украинском правовом поле , и если вы думаете что "материнская" компания в ущерб себе будет спасать свою украинскую дочку то вы ошибаетесь . А наличие иностранного менеджмента как по мне вообще минус .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:58
yama
Я не согласен. Если Вы, конечно, под иностранным капиталом не имели в виду русский.
Неужели Вы думаете, что в случае проблем с ликвидностью, например, Райффайзен или Парибас дадут утонуть своим украинским дочкам, получив удар по репутации для всего бренда? Тем более, что в масштабах всего своего общемирового бизнеса их украинские подразделения - мелочь.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 18:15
prodigy написав: Ой+ написав: hxbbgaf написав:
Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.
Так власне і треба диференційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам.
Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
зависть черная от неудачников
ни разу не зависть.
в условиях, когда на вопрос
-откуда деньги на квартиру? отвечают "нашел под кустом"
-где налоги с квартирантов? так это мои родственники бесплатно живут.
-откуда у мамы мазерати? она просто любит скорость. и т.д.
нужно просто вводить налог на имущество и ставить козаченьок на место, а не играть в эти игры "а попробуй докажи"
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