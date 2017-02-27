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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2712271327142715>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:47

  J написав:
  zzzzzz написав:
В ОВГЗ не идут с суммами под фонд гарантирования. Нет смысла дергатся. По-этому для альтернативы ОВГЗ рассматривают только банки самой высокой степени надежности, а таких около 10 в Украине.

есть среди этих 10 негосударственные банки с укр капиталом?

а не важно с каким капиталом , все они работают в украинском правовом поле , и если вы думаете что "материнская" компания в ущерб себе будет спасать свою украинскую дочку то вы ошибаетесь . А наличие иностранного менеджмента как по мне вообще минус .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:58

yama
Я не согласен. Если Вы, конечно, под иностранным капиталом не имели в виду русский.
Неужели Вы думаете, что в случае проблем с ликвидностью, например, Райффайзен или Парибас дадут утонуть своим украинским дочкам, получив удар по репутации для всего бренда? Тем более, что в масштабах всего своего общемирового бизнеса их украинские подразделения - мелочь.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:15

  prodigy написав:
  Ой+ написав:
  hxbbgaf написав:Недвига б имела отрицательную стоимость, если б налог был больше чем она приносит аренды, не говоря об уже гигантских коммунальных платежах.


Так власне і треба диференційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам.
Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.


зависть черная от неудачников


ни разу не зависть.

в условиях, когда на вопрос
-откуда деньги на квартиру? отвечают "нашел под кустом"
-где налоги с квартирантов? так это мои родственники бесплатно живут.
-откуда у мамы мазерати? она просто любит скорость. и т.д.

нужно просто вводить налог на имущество и ставить козаченьок на место, а не играть в эти игры "а попробуй докажи". а с реально нищих пролетариев и производителей налоги уменьшить кратно.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:ни разу не зависть.

в условиях, когда на вопрос
-откуда деньги на квартиру? отвечают "нашел под кустом"
-где налоги с квартирантов? так это мои родственники бесплатно живут.
-откуда у мамы мазерати? она просто любит скорость. и т.д.

нужно просто вводить налог на имущество и ставить козаченьок на место, а не играть в эти игры "а попробуй докажи". а с реально нищих пролетариев и производителей налоги уменьшить кратно.

Все эти поиски "врагов народа" и "отобрать и поделить" всегда заканчивались печально, и в первую очередь для тех, кто к этому призывал
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:22

  stryzhko написав:В ТАС 22/25, Альфа 20/32. Такого спреду в цих банках не пригадую.

В нормальном банке(Радабанк) где в кассе всегда в спокойное время можно купить сколько надо, вечером было 24,25/24,35
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:23

  Faceless написав:
  Moneta написав:ни разу не зависть.

в условиях, когда на вопрос
-откуда деньги на квартиру? отвечают "нашел под кустом"
-где налоги с квартирантов? так это мои родственники бесплатно живут.
-откуда у мамы мазерати? она просто любит скорость. и т.д.

нужно просто вводить налог на имущество и ставить козаченьок на место, а не играть в эти игры "а попробуй докажи". а с реально нищих пролетариев и производителей налоги уменьшить кратно.

Все эти поиски "врагов народа" и "отобрать и поделить" всегда заканчивались печально, и в первую очередь для тех, кто к этому призывал


я не ищу врагов народа, а проецирую европейские правила на Украину.
еще раз говорю, дубинский для меня не враг. и я ему не завидую. заработал - молодец.
как - мне все равно. тратить человеко-часы налоговой на то чтобы выяснять это - нерационально и корупциогенно, проще обложить по факту имущество. ладно это уже офтоп, заканчиваю.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:как - мне все равно. тратить человеко-часы налоговой на то чтобы выяснять это - нерационально и корупциогенно, проще обложить по факту имущество.

Все имущество, и тех, кто своими силами заработал, и тех, кто нет?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:25

  Vadim V написав:
  stryzhko написав:В ТАС 22/25, Альфа 20/32. Такого спреду в цих банках не пригадую.

В нормальном банке(Радабанк) где в кассе всегда в спокойное время можно купить сколько надо, вечером было 24,25/24,35


В кассе Альфы было 40 и в ТАСе тоже 40, на улице везде продажи по 35
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Все эти поиски "врагов народа" и "отобрать и поделить" всегда заканчивались печально, и в первую очередь для тех, кто к этому призывал


Тобто, якщо в США є податок на нерухомість, причому у вельми немалому розмірі, то це від чорної заздрості і бажання все відібрати?
Або ми живемо по тим принципам по яких прийнято в цивілізованому світі з правами і обов'язками, або продовжуємо винаходити свій неповторний шлях, так як зараз, коли приблизно половина людей працездатного віку поза податками в державі. Більше того, можу навести масу прикладів з життя, наприклад знаю родину екс-міністра ще часів Януковича, про якого ще тоді масу всякої інформації було на УП та інших ресурсах і зараз виходили всякі сюжети скільки він з родичами першого кола хапнув і земель і всього. Але і то далеко не все, бо в нього є ще родичі другого кола на яких багато чого оформлено. Знову ж таки якби було звідки в студентки гроші на багатоповерховий готель в курортному місці, але його нема, то хай хоч податки щось компенсують.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:28

  yama написав:
  Moneta написав:
  yama написав:.
Есть НЕ риторический вывод
в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.



Странный вывод. Вы так расписали будто банки оставляют ваши налоги себе на чай. Нет, он действительно платит вам 20.15%.
А за все остальное уже спрашивайте с государства, которому ваши налоги ушли.

А то так можно начать отнимать ПДВ и акцизы в магазине, и вы вовсе в депрессию впадете, сколько раз нас бреет наше любимое государство и что предоставляет взамен с этой суммы.

вы правы ! то есть до краха = девальвации гривны осталось каких-то +2% к процентной ставке по депозитам в гривне в банках не из десятки первой десятки.

Может время брать авто в гривне, в кредит? :mrgreen:
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