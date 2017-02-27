Додано: Чет 14 лис, 2019 19:05

Ой+ написав: Можна ще більше диференціювати, збільшити податок на такі речі і впроваджувати інші елементи. Можна ще більше диференціювати, збільшити податок на такі речі і впроваджувати інші елементи.

Ой+ написав: Нульова декларація та амністія капіталів чи нерухомості, це як не спіймали не злодій? Нульова декларація та амністія капіталів чи нерухомості, це як не спіймали не злодій?

Ой+ написав: До речі чиновники різних ґатунків як правило добряче затарились всілякими участками. Я з різних потреб шукав в інтернеті різних осіб, вискакували декларації, і був просто заскочений, що судді і прокурори а також їх батьки-бабусі десятками участків володіють. До речі чиновники різних ґатунків як правило добряче затарились всілякими участками. Я з різних потреб шукав в інтернеті різних осіб, вискакували декларації, і був просто заскочений, що судді і прокурори а також їх батьки-бабусі десятками участків володіють.

На яких підставах ще більше диференціювати? Враховуючи, що це майно, тобто саме по собі може не приносити прибутку, і за яке й так пропорційно в рази більші податки, ніж за малі об'єкти - але ви чогось вважаєте, що цього мало, і треба збільшити ще. Це, взагалі то, називається дискримінація. Потім з такими ідеями доходять до того, що ті, хто заробляє більше середьої ЗП по країні - "буржуї" і треба їх обкасти податками в рази вище.Нульова декларація це інше. "не спіймали не злодій" це про амністію, як компроміс через неможливість (і недоцільність) тотально підтвердити всі статки всього населення.Ну нехай, у вас в чорному списку чиновники/судді/прокурори. Але ж ваші ідеї стосуються й багатьох інших, хто свої статки заробив. З ними як? Всіх під один гребінець, і корупціонерів, і ні?