в условиях, когда на вопрос -откуда деньги на квартиру? отвечают "нашел под кустом" -где налоги с квартирантов? так это мои родственники бесплатно живут. -откуда у мамы мазерати? она просто любит скорость. и т.д.
нужно просто вводить налог на имущество и ставить козаченьок на место, а не играть в эти игры "а попробуй докажи". а с реально нищих пролетариев и производителей налоги уменьшить кратно.
Все эти поиски "врагов народа" и "отобрать и поделить" всегда заканчивались печально, и в первую очередь для тех, кто к этому призывал
я не ищу врагов народа, а проецирую европейские правила на Украину. еще раз говорю, дубинский для меня не враг. и я ему не завидую. заработал - молодец. как - мне все равно. тратить человеко-часы налоговой на то чтобы выяснять это - нерационально и корупциогенно, проще обложить по факту имущество. ладно это уже офтоп, заканчиваю.
Та шо вы к квартирам приипались , а шо по ващему делать с владельцами заводов-пароходов ,облэнерго , нпз , меткомбинаты , ГОКи , шахты ,МХП , каргил , нибулон, облгазы , откуда они у них ? Обложить по факту налогом?
Ой+ написав:Тобто, якщо в США є податок на нерухомість, причому у вельми немалому розмірі, то це від чорної заздрості і бажання все відібрати?
А ви не відчуваєте, що є невеличка різниця між нами й США? Що в тупу копіювати ставки податку - трошки не правильно?
Ой+ написав:Або ми живемо по тим принципам по яких прийнято в цивілізованому світі з правами і обов'язками
Диференційований податок на майно (не дохід!) в геометричній прогресії від вартості майна, ще не ввівши ані загальнообов'язкового декларування, ані нульової декларації, ані амністії капіталів - оце ви називаєте принципами цивілізованого світу?
Vadim V написав:Та шо вы к квартирам приипались , а шо по ващему делать с владельцами заводов-пароходов ,облэнерго , нпз , меткомбинаты , ГОКи , шахты ,МХП , каргил , нибулон, облгазы , откуда они у них ? Обложить по факту налогом?
потому что черный коррупционный нал кроме квартир-машин вывести и некуда. на свой меткомбинат с блекджеком не хватит - а вот скупить этаж в новостройке и сдавать "родственникам" - в самый раз. налоговая смотрит сквозь пальцы на такое.
ну, те у кого белые з\п+премии от 100к спокойно могут стирать через ОВГЗ.
Faceless написав:А ви не відчуваєте, що є невеличка різниця між нами й США? Що в тупу копіювати ставки податку - трошки не правильно? Диференційований податок на майно (не дохід!) в геометричній прогресії від вартості майна, ще не ввівши ані загальнообов'язкового декларування, ані нульової декларації, ані амністії капіталів - оце ви називаєте принципами цивілізованого світу?
В нас і так певною мірою він є - дрібне майно не оподатковується, частково середнє, ще трошки більше вище середнього. Можна ще більше диференціювати, збільшити податок на такі речі і впроваджувати інші елементи. Нульова декларація та амністія капіталів чи нерухомості, це як не спіймали не злодій? До речі чиновники різних ґатунків як правило добряче затарились всілякими участками. Я з різних потреб шукав в інтернеті різних осіб, вискакували декларації, і був просто заскочений, що судді і прокурори а також їх батьки-бабусі десятками участків володіють.
Andrew_ написав:Может время брать авто в гривне, в кредит?
только маленькие буквы не забывать читать. ибо, как и в прошлый раз, только мажоры при девале смогут нахлобучить банки и продолжать выплачивать гривной при курсе 35. а пересичный, как всегда, будет наказан за жадность.
Vadim V написав:Та шо вы к квартирам приипались , а шо по ващему делать с владельцами заводов-пароходов ,облэнерго , нпз , меткомбинаты , ГОКи , шахты ,МХП , каргил , нибулон, облгазы , откуда они у них ? Обложить по факту налогом?
потому что черный коррупционный нал кроме квартир-машин вывести и некуда. на свой меткомбинат с блекджеком не хватит - а вот скупить этаж в новостройке и сдавать "родственникам" - в самый раз. налоговая смотрит сквозь пальцы на такое.
ну, те у кого белые з\п+премии от 100к спокойно могут стирать через ОВГЗ.
Тоесть, заводы/параходы скуплены на свои законно зарботанные с которых уплачены налоги? или то было давно и сейчас не до этого?
Ой+ написав:Можна ще більше диференціювати, збільшити податок на такі речі і впроваджувати інші елементи.
На яких підставах ще більше диференціювати? Враховуючи, що це майно, тобто саме по собі може не приносити прибутку, і за яке й так пропорційно в рази більші податки, ніж за малі об'єкти - але ви чогось вважаєте, що цього мало, і треба збільшити ще. Це, взагалі то, називається дискримінація. Потім з такими ідеями доходять до того, що ті, хто заробляє більше середьої ЗП по країні - "буржуї" і треба їх обкасти податками в рази вище.
Ой+ написав:Нульова декларація та амністія капіталів чи нерухомості, це як не спіймали не злодій?
Нульова декларація це інше. "не спіймали не злодій" це про амністію, як компроміс через неможливість (і недоцільність) тотально підтвердити всі статки всього населення.
Ой+ написав:До речі чиновники різних ґатунків як правило добряче затарились всілякими участками. Я з різних потреб шукав в інтернеті різних осіб, вискакували декларації, і був просто заскочений, що судді і прокурори а також їх батьки-бабусі десятками участків володіють.
Ну нехай, у вас в чорному списку чиновники/судді/прокурори. Але ж ваші ідеї стосуються й багатьох інших, хто свої статки заробив. З ними як? Всіх під один гребінець, і корупціонерів, і ні?