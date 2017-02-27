Додано: Чет 14 лис, 2019 20:05

Ой+ написав: Faceless написав: На яких підставах ще більше диференціювати? Враховуючи, що це майно, тобто саме по собі може не приносити прибутку, і за яке й так пропорційно в рази більші податки, ніж за малі об'єкти - але ви чогось вважаєте, що цього мало, і треба збільшити ще. На яких підставах ще більше диференціювати? Враховуючи, що це майно, тобто саме по собі може не приносити прибутку, і за яке й так пропорційно в рази більші податки, ніж за малі об'єкти - але ви чогось вважаєте, що цього мало, і треба збільшити ще.



Вважаю. І не тільки я. Скажімо 400 м в глухому селі і в столиці це різні речі. А за цю розкіш ставка однакова, за 4000 м то ж саме.

https://zik.ua/news/2017/07/07/podatok_ ... za_1127747 «У світовій практиці податок на нерухомість є частиною оподаткування багатьох країн. В Євросоюзі податку на нерухомість немає тільки на Мальті і в Ірландії. Найбільш поширеним методом нарахування податку є його розрахунок від кадастрової вартості нерухомості, яка нижча за ринкову», – повідомив експерт. Вважаю. І не тільки я. Скажімо 400 м в глухому селі і в столиці це різні речі. А за цю розкіш ставка однакова, за 4000 м то ж саме.

Але є і третій метод, який працює у Великобританії та Франції, де існує фіксована плата, розмір якої встановлюють муніципалітети. В середньому європейці платять податок на нерухомість 100-400 євро в рік.

Ой+ написав: Прогресивне оподаткування застосовують у Франції,

Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Швеції та Швейцарії [2, C. 124]. Блонська В.І. Майнове оподаткування як елемент податкових систем в

економіках добробуту / В.І. Блонська // Науковий вісник НЛТУ України. –

2009. – Вип. 19.4. – С. 122–129.



Тому зниження прямих податків на зарплати, з одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості, дозволить добратись і до 10 млн. людей які живуть в країні краще як в офшорі, ще і часто всілякі соц.виплати уміють оформити і десь можливо навіть знизити тиск на людей, які офіційно працюють. Тому зниження прямих податків на зарплати, з одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості, дозволить добратись і до 10 млн. людей які живуть в країні краще як в офшорі, ще і часто всілякі соц.виплати уміють оформити і десь можливо навіть знизити тиск на людей, які офіційно працюють.

І тут не йде мова про прогресивне оподаткування, а про звичайне пропорційне, а за базу оподаткування взято кадастрову вартість. З останнім у нас велика проблема - її немає, як такої.Чогось, до речі, ви не цитуєте з вашого ж посиланняЦе, по суті, регресивна ставка податку.Звісно застосовують, але то є велике питання, чи то є вправданим і доцільним - по суті, прогресивне оподаткування є дискримінаційним. Одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості ви в той же час посилите податковий тиск і на тих, хто офіційно працює, ніби його й так мало