Vadim V написав:Та шо вы к квартирам приипались , а шо по ващему делать с владельцами заводов-пароходов ,облэнерго , нпз , меткомбинаты , ГОКи , шахты ,МХП , каргил , нибулон, облгазы , откуда они у них ? Обложить по факту налогом?
Так они обложены множеством налогов, начиная от налога на землю и заканчивая налогами которые платят работники на созданных рабочих местах.
Беня, тебя в таком прикиде не узнать , как всегда - маладец.
komp написав:налогами которые платят работники на созданных рабочих местах.
Faceless написав:На яких підставах ще більше диференціювати? Враховуючи, що це майно, тобто саме по собі може не приносити прибутку, і за яке й так пропорційно в рази більші податки, ніж за малі об'єкти - але ви чогось вважаєте, що цього мало, і треба збільшити ще.
Вважаю. І не тільки я. Скажімо 400 м в глухому селі і в столиці це різні речі. А за цю розкіш ставка однакова, за 4000 м то ж саме.
«У світовій практиці податок на нерухомість є частиною оподаткування багатьох країн. В Євросоюзі податку на нерухомість немає тільки на Мальті і в Ірландії. Найбільш поширеним методом нарахування податку є його розрахунок від кадастрової вартості нерухомості, яка нижча за ринкову», – повідомив експерт. https://zik.ua/news/2017/07/07/podatok_ ... za_1127747
І тут не йде мова про прогресивне оподаткування, а про звичайне пропорційне, а за базу оподаткування взято кадастрову вартість. З останнім у нас велика проблема - її немає, як такої. Чогось, до речі, ви не цитуєте з вашого ж посилання
Але є і третій метод, який працює у Великобританії та Франції, де існує фіксована плата, розмір якої встановлюють муніципалітети. В середньому європейці платять податок на нерухомість 100-400 євро в рік.
Це, по суті, регресивна ставка податку.
Ой+ написав:
Прогресивне оподаткування застосовують у Франції, Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Швеції та Швейцарії [2, C. 124]. Блонська В.І. Майнове оподаткування як елемент податкових систем в економіках добробуту / В.І. Блонська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 122–129.
Тому зниження прямих податків на зарплати, з одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості, дозволить добратись і до 10 млн. людей які живуть в країні краще як в офшорі, ще і часто всілякі соц.виплати уміють оформити і десь можливо навіть знизити тиск на людей, які офіційно працюють.
Звісно застосовують, але то є велике питання, чи то є вправданим і доцільним - по суті, прогресивне оподаткування є дискримінаційним. Одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості ви в той же час посилите податковий тиск і на тих, хто офіційно працює, ніби його й так мало
Ой+ написав:Тому зниження прямих податків на зарплати, з одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості
Звісно застосовують, але то є велике питання, чи то є вправданим і доцільним - по суті, прогресивне оподаткування є дискримінаційним. Одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості ви в той же час посилите податковий тиск і на тих, хто офіційно працює, ніби його й так мало
Я не посилю, бо навряд чи ті хто приймає рішення зіграють проти себе зокрема. Вище я писав, що якраз знизити податки пов'язані із зарплатою можна за рахунок нерухомостей. Всі способи я і не описував і не намагався, може десь і доплачують по принципу чим більша площа більша доплата. Особисто своє бачення я виклав.
Ой+ написав:денційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам. Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
это еще одно поле для коррупции
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Ой+ написав:денційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам. Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
это еще одно поле для коррупции
Если сделать как в цивилизованых странах, то все будет нормально. Например как в Канаде, где налог на недвижимость расчитывается в зависимости от средней стоимости sq.feet(несмотря на метрическую систему площадь недвижимости все равно считают в квадратных футах), по результатам реальных сделок в данном районе за предыдущый год и все - никакой коррупции просто нет места.
Ой+ написав:денційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам. Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
это еще одно поле для коррупции
Если сделать как в цивилизованых странах, то все будет нормально. Например как в Канаде, где налог на недвижимость расчитывается в зависимости от средней стоимости sq.feet(несмотря на метрическую систему площадь недвижимости все равно считают в квадратных футах), по результатам реальных сделок в данном районе за предыдущый год и все - никакой коррупции просто нет места.
freeze написав:Миллионы людей живут в собственности, полученной от предков от советского союза, что они теперь как в США должны годовой доход тратить на налог на недвижимость ? Вилы вам в бок
...от Ви б розблокували того, що у Вас в ігнорі - він би Вам розказав - що, нехай продають і пересиляються в маленьку конурку, раз велику не можуть утримувати... - а те, що обшарпану/вбиту 3-кімнатну квартиру важко продати за адекватну ціну - це мабуть, нікого не хвилює!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 14 лис, 2019 21:07, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Andrew_ написав:Может время брать авто в гривне, в кредит?
только маленькие буквы не забывать читать. ибо, как и в прошлый раз, только мажоры при девале смогут нахлобучить банки и продолжать выплачивать гривной при курсе 35. а пересичный, как всегда, будет наказан за жадность.