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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2713271427152716

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 19:58

  komp написав:
  Vadim V написав:Та шо вы к квартирам приипались , а шо по ващему делать с владельцами заводов-пароходов ,облэнерго , нпз , меткомбинаты , ГОКи , шахты ,МХП , каргил , нибулон, облгазы , откуда они у них ? Обложить по факту налогом?

Так они обложены множеством налогов, начиная от налога на землю и заканчивая налогами которые платят работники на созданных рабочих местах.

Беня, тебя в таком прикиде не узнать
, как всегда - маладец.
  komp написав:налогами которые платят работники на созданных рабочих местах.

Эта в анналы .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:05

  Ой+ написав:
  Faceless написав:На яких підставах ще більше диференціювати? Враховуючи, що це майно, тобто саме по собі може не приносити прибутку, і за яке й так пропорційно в рази більші податки, ніж за малі об'єкти - але ви чогось вважаєте, що цього мало, і треба збільшити ще.


Вважаю. І не тільки я. Скажімо 400 м в глухому селі і в столиці це різні речі. А за цю розкіш ставка однакова, за 4000 м то ж саме.
«У світовій практиці податок на нерухомість є частиною оподаткування багатьох країн. В Євросоюзі податку на нерухомість немає тільки на Мальті і в Ірландії. Найбільш поширеним методом нарахування податку є його розрахунок від кадастрової вартості нерухомості, яка нижча за ринкову», – повідомив експерт. https://zik.ua/news/2017/07/07/podatok_ ... za_1127747

І тут не йде мова про прогресивне оподаткування, а про звичайне пропорційне, а за базу оподаткування взято кадастрову вартість. З останнім у нас велика проблема - її немає, як такої.
Чогось, до речі, ви не цитуєте з вашого ж посилання
Але є і третій метод, який працює у Великобританії та Франції, де існує фіксована плата, розмір якої встановлюють муніципалітети. В середньому європейці платять податок на нерухомість 100-400 євро в рік.

Це, по суті, регресивна ставка податку.
  Ой+ написав:
Прогресивне оподаткування застосовують у Франції,
Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Швеції та Швейцарії [2, C. 124]. Блонська В.І. Майнове оподаткування як елемент податкових систем в
економіках добробуту / В.І. Блонська // Науковий вісник НЛТУ України. –
2009. – Вип. 19.4. – С. 122–129.


Тому зниження прямих податків на зарплати, з одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості, дозволить добратись і до 10 млн. людей які живуть в країні краще як в офшорі, ще і часто всілякі соц.виплати уміють оформити і десь можливо навіть знизити тиск на людей, які офіційно працюють.

Звісно застосовують, але то є велике питання, чи то є вправданим і доцільним - по суті, прогресивне оподаткування є дискримінаційним. Одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості ви в той же час посилите податковий тиск і на тих, хто офіційно працює, ніби його й так мало
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:12

  Faceless написав:
  Ой+ написав:Тому зниження прямих податків на зарплати, з одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості

Звісно застосовують, але то є велике питання, чи то є вправданим і доцільним - по суті, прогресивне оподаткування є дискримінаційним. Одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок нерухомості ви в той же час посилите податковий тиск і на тих, хто офіційно працює, ніби його й так мало


Я не посилю, бо навряд чи ті хто приймає рішення зіграють проти себе зокрема. Вище я писав, що якраз знизити податки пов'язані із зарплатою можна за рахунок нерухомостей. Всі способи я і не описував і не намагався, може десь і доплачують по принципу чим більша площа більша доплата. Особисто своє бачення я виклав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:денційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам.
Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
это еще одно поле для коррупции
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:43

  yama написав:
  Ой+ написав:денційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам.
Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
это еще одно поле для коррупции


Если сделать как в цивилизованых странах, то все будет нормально. Например как в Канаде, где налог на недвижимость расчитывается в зависимости от средней стоимости sq.feet(несмотря на метрическую систему площадь недвижимости все равно считают в квадратных футах), по результатам реальных сделок в данном районе за предыдущый год и все - никакой коррупции просто нет места.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:51

  antikkristall написав:
  yama написав:
  Ой+ написав:денційований податок в залежності від місця, оціночної вартості і т.д., можливо стягувати в геометричній прогресії - чим дорожча тим більший %. В тому числі і на землю, а то понагрібали земель на всяк випадок а потім ні сам не гам ні другому не дам.
Можна і дозволити повертати в держвласність землю чи квартиру за невелику оплату.
это еще одно поле для коррупции


Если сделать как в цивилизованых странах, то все будет нормально. Например как в Канаде, где налог на недвижимость расчитывается в зависимости от средней стоимости sq.feet(несмотря на метрическую систему площадь недвижимости все равно считают в квадратных футах), по результатам реальных сделок в данном районе за предыдущый год и все - никакой коррупции просто нет места.



Господа, вы не ошиблись веткой ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:52

  Ой+ написав:
  Faceless написав:Все эти поиски "врагов народа" и "отобрать и поделить" всегда заканчивались печально, и в первую очередь для тех, кто к этому призывал


Тобто, якщо в США є податок на нерухомість, причому у вельми немалому розмірі, то це від чорної заздрості і бажання все відібрати


Вам то что США, заменяет икону Андрея Первозванного ?

Миллионы людей живут в собственности, полученной от предков от советского союза, что они теперь как в США должны годовой доход тратить на налог на недвижимость ?
Вилы вам в бок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:00

freeze
Они 20 квартир или домину в Конче-заспаной получили с совка?
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komp
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Миллионы людей живут в собственности, полученной от предков от советского союза, что они теперь как в США должны годовой доход тратить на налог на недвижимость ?
Вилы вам в бок

...от Ви б розблокували того, що у Вас в ігнорі - він би Вам розказав :mrgreen: - що, нехай продають і пересиляються в маленьку конурку, раз велику не можуть утримувати... :roll:
- а те, що обшарпану/вбиту 3-кімнатну квартиру важко продати за адекватну ціну - це мабуть, нікого не хвилює! :evil:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 14 лис, 2019 21:07, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:06

  Yuri_T написав:
  Andrew_ написав:Может время брать авто в гривне, в кредит? :mrgreen:

только маленькие буквы не забывать читать.
ибо, как и в прошлый раз, только мажоры при девале смогут нахлобучить банки и продолжать выплачивать гривной при курсе 35.
а пересичный, как всегда, будет наказан за жадность.

Товарищ мой брал авто по курсу 8, закрывал по 20 :mrgreen:
Andrew_
 
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