Додано: Чет 14 лис, 2019 21:21

Бізнесмени-боржники Нацбанку: хто і скільки "позичив".На початок листопада 2019 року загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ за кредитами рефінансування – близько 46 млрд грн з урахуванням відсотків.Сытник :....."У банківському секторі є великі проблеми ... 400 млрд гривень - це сума проблемних кредитів від державних банків або сума неповерненого рефінансування. З них 183 мільярди гривень - це як раз Приватбанк".....Большая стиральная машина :Сотни миллиардов гривен, десятки миллиардов долларов, земля,дома,предприятия, зарубежные активы, акции - все попало в карманы очень-очень ограниченного количества соотечественников.Теперь все эти вагоны ,составы бабок успешно загружают в огромные стиральные машины под названием ОВГЗ и рынок земли.Зарплата с премиями кассира в "Лидле" в беднейшей Болгарии, где в качестве ресурсов разве что побережье - 900 евро.Зарплата низового звена Эпицента - многих сотен консультантов, которых мы все время видим на рядах,и которые отвечают за огромный участок работы - раскладка товара, ценники и еще воз и маленькая тележка - 8 тыс.грн. , но не за 160 часов работы, а за минимум за 180 часов, поскольку за переработки практически не платят.Зарплата менеджеров Ощадбанка - те же 8 тыс. грн.Прорыва не случилось.Драйва не случилось.Прыжка не случилось.Зато случился "развод" котят.И случилась большая стриальная машина для монополий,большого бизнеса ,тырящего бабки через офшоры ( закон о трансферном ценообразовании по офоркам голосовался в один день с законами по ФОПам, но закон против олигархов - о чудо - не набрал голосов и значит наши бабки будут тырить и дальше), олигархата ,правоохраниловки , таможни и т.п.Как там у них : "мама очень любит скорость" ( 17 автомашин премиум класса и 24 объекта недвижимости).И - " Я вам ничего не должен".......