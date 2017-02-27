То есть, девал с 5 до 8 ничему не научил.
Что кредит надо брать в той валюте, в которой доход.
Доход в гривне - кредит в гривне
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:19
То есть, девал с 5 до 8 ничему не научил.
Что кредит надо брать в той валюте, в которой доход.
Доход в гривне - кредит в гривне
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/45996 ... y-pozychyv
Бізнесмени-боржники Нацбанку: хто і скільки "позичив".На початок листопада 2019 року загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ за кредитами рефінансування – близько 46 млрд грн з урахуванням відсотків.
Сытник :....."У банківському секторі є великі проблеми ... 400 млрд гривень - це сума проблемних кредитів від державних банків або сума неповерненого рефінансування. З них 183 мільярди гривень - це як раз Приватбанк".....
Большая стиральная машина :
Сотни миллиардов гривен, десятки миллиардов долларов, земля,дома,предприятия, зарубежные активы, акции - все попало в карманы очень-очень ограниченного количества соотечественников.
Теперь все эти вагоны ,составы бабок успешно загружают в огромные стиральные машины под названием ОВГЗ и рынок земли.
Зарплата с премиями кассира в "Лидле" в беднейшей Болгарии, где в качестве ресурсов разве что побережье - 900 евро.
Зарплата низового звена Эпицента - многих сотен консультантов, которых мы все время видим на рядах,и которые отвечают за огромный участок работы - раскладка товара, ценники и еще воз и маленькая тележка - 8 тыс.грн. , но не за 160 часов работы, а за минимум за 180 часов, поскольку за переработки практически не платят.
Зарплата менеджеров Ощадбанка - те же 8 тыс. грн.
Прорыва не случилось.
Драйва не случилось.
Прыжка не случилось.
Зато случился "развод" котят.
И случилась большая стриальная машина для монополий,большого бизнеса ,тырящего бабки через офшоры ( закон о трансферном ценообразовании по офоркам голосовался в один день с законами по ФОПам, но закон против олигархов - о чудо - не набрал голосов и значит наши бабки будут тырить и дальше), олигархата ,правоохраниловки , таможни и т.п.
Как там у них : "мама очень любит скорость" ( 17 автомашин премиум класса и 24 объекта недвижимости).
И - " Я вам ничего не должен".......
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:35
... зробимо їх разом! ©®™)))
... Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )
- я б зробив би їх разом!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:44
Кого вы собрались "ЗРОБЫТЫ" ?
Что Вы за такой исскустник - ЧП (чрезвычайное происшествие ) ?
Предпринимателей , ООО ,каких работяг ?
и еще ...Я много раз Вас просил не пить на ночь самогон, настояный на шампуни " Садко -незванный гость "....
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:44
В прошлый раз была легенда о 200 часах работы. Сейчас осетра урезали до 180 часов работы
Вы сами за это проголосовали. Несите ответственность за свой выбор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:46
... та дайте їм час зробити їх разом!)))
... зачекайте з висновками!
- слуги народу лише "закривали дірки" цьогоріч після пороха!
- потрібно ж спочатку "квартиру" прибрати після попередніх господарів....
- викинути купу сміття з парламенту(що вони і зробили)
- понашкрібати коштів, щоб полатати бюджетні дірки....
- і т. інше....
... а от вже наступного року - все розпочнеться!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:47
Да вы садист, батяня!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:48
холява
... кидайте мені зразу фото білочки!
... еееехххххх, Чая на Вас нема!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:50
... а що? - тут якраз пересічних майже не зачіпає!
- а от, чим жирнішший кіт, тим більше з нього жирку в бюджет!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:54
На фото первый зам.главы НБУ Екатерина Рожкова и зам.главы НБУ Дмитрий Сологуб. Сегодня они выступали в ВАКС с предложением взять на поруки Дмитрия Писарука, бывшего сотрудника НБУ которого САП обвиняет в причасности к незаконной выдаче стабилизационного кредита ВАБ банку.
Вот мне интересно, если ФСБ в США будет обвинять кого-то из сотрудников ФРС то замы Джерома Паула тоже будут бегать в суд с просьбой выдать коллегу на поруки ?
А как обстоят дела с ЕЦБ ?
Мне кажется это дикий позор, когда замы главы НБУ в рабочее время бегают по судам и предлагают взять на поруки своих коллег. НБУ должен быть независимым органом.
Может Рожкова еще чиновников из МВФ позовет завтра в суд на Писаруком ?
Живите своим умом!
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