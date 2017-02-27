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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2715271627172718

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )

- я б зробив би їх разом!©®™


Долярчик? може, час змінити нік на Шаріков?

Поки що, єдине, що Ви змогли довести цими цифрами, що Ви не тільки нічого собою не уявляєте, але й добре це розумієте.

Єдина від Вас користь - я вже казав про це - відкрито демонструвати хід думок Вам подібних.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:
Может Рожкова еще чиновников из МВФ позовет завтра в суд на Писаруком ?



У Рожковой запахло жареным, достаточно посмотреть на ее честную физиономию, любящую матюкаться с подчиненными, и послушать ее переговоры с российскими банкирами, а дальше остается только гадать выведут ее на чистую воду или вывернется аки уж.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну не господа ...ну уже надоело ... Если бы да кабы...
ВЫ НЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН у вас даже нету права подавать законотворческие инициативы !
со своими предложениями по налогах и так далее развели 5 страниц ... пишите ПЕТИЦИИ на сайте президента - и там смотрите на их популярность , можете эту петицию распространять ссылкой например в подписи.

Меня спросили про моно отвечу Зображення
видимо с учетом капитализации , при вкладе на 12 мес без права досрочного снятия, честно мне лень пересчитывать :oops:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:03

  Долярчик написав:холява
... кидайте мені зразу фото білочки! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... еееехххххх, Чая на Вас нема! :mrgreen:


Такие , как Вы ,уничтожили своей беспробудной тупостью некогда популярнейший форум .
ССУКО , как я просил ДС, чтобы Вас , "черных сперматозоидов с 47 хромосомами " он уничтожил , но он был демократ .
Результат -нате , Вы ,и еще некоторые, являются передовой мыслью на сегодня .

...Примитивное представление о собственных удачах побудило Вас писать несуразные вещи о себе и семье .
...Дубиноголовый ...

О валюте .
Сегодня ПОКУПАЛ по 24, 40
холява
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Ще трохи вихідного офтопу. Питання про ОВДП і все що поруч продовжуються у всіх, всі думають, як це вплине на курс і економіку найближчим часом. Я вже трохи висвітлював своє бачення, спробую трохи додати. Тільки нагадаю, оскільки тут тема про курс, то я пишу всі чинники з огляду на курс і в перспективі до літа наступного року (тобто навіть не рік). Проблем бюджету, пенсіонерів, економіки через 3-5 років, при чому тільки з припущенням що інвестицій не буде (варіант, що щось таки може бути мітингарі не розглядають) і тд я не розглядаю і обговорювати не збираюся. Отже, щодо ОВДП, боргу і тд
В багатьох питання чому саме зараз це почалося (вхід в ОВДП нерезидентів). Викладаю своє бачення і розуміння, оскільки їх думок і аргументів не знаю. У кожної групи людей, які доривалися і дориваються до корита в нашій країні є свої методи збагачення в силу їх суб’єктивних знань-вмінь та об’єктивних зовнішніх обставин (як в середині країни так і в світі зокрема). Кучма і біля нього підгрібали не стратегічні активи, розбудовували схеми і механізми освоєння держбюджету; Ющенко…. Про…спав країну; завгар з Пахлом і дітьми підгрібали по новому вже й з стратегічними активи і, тримаючи стабільний курс і видимість добра у всьому, скуповували всю доступну валюту включаючи ЗВР; прихильники сліпого трасту на початках були біля розбитого корита з пустими ЗВР (оскільки залишок в тих майже 5 млрд, якщо не помиляюся, це був повний неліквід чи їх просто фактично не було) плюс війну. Єдиним варіантом були зовнішні запозичення. А коли ситуацію вдалося стабілізувати, взяли на озброєння банкопад-рефінанси-дерибан бюджету (міжнародні позики та й весь ЗВР були під жорстким зовнішнім контролем і туди не залізеш)-валютні коливання. Всі ми чітко знаємо, що у зв’язку з тим, що слова різко розходилися з діями, зовнішні запозичення в цивілізованих джерелах стали неможливими. Тоді, мабуть і задумалися про позики в нових місцях, а найголовніше, стало питання, що робити з награбованим, адже коли воно там і в їх буржуйській валюті, то воно практично не наших політиків-олігархів і один клік мишкою спец службовця в США, Британії чи Німеччині може лишити їх без нічого (це стосується і всіх папєрєдніків з вікопомного 1991 р). От і запустили схему, спочатку це були гіперуспішні євро бонди під космічні відсотки а потім вже під не такі кримінальні 7-8%. Слід зауважити, що все позитивне, що зараз відбувається сформувалось і почалося не весною, а значно раніше і вже минулого року вхід в грн ОВДП став можливий, адже ні чужі ні навіть свої і під дулом пістолета б не полізли в цей інструмент бачачи суттєві ризики. Ось таке моє бачення чому саме зараз.
Ситуація в країні поки така, що серйозні зовнішні запозичення під відсотки 3-5 є далі не можливі. Зе до влади прийшов на дуже чітких і конкретних месиджах і до цього часу не виконує обіцяного в силу зрозумілих об’єктивних і суб’єктивних чинників, тому мусить продовжувати активно залучати в грн. ОВДП. Період його президентства вже щільно запакований погашеннями, через що треба виходити в довші періоди. Поки ні ВАГОМИХ економічних, ні політичних, ні судово-правових аргументів переконання вкладатися в такі папери немає, тому й залишають єдиний доступний – високі відсотки. Як тільки ситуація зміниться, думаю, відсотки почнуть знижуватися активніше.
Щодо тверджень що боргові папери перейшли якусь межу і обслуговування критичне, наводжу дані по ОВДП на 3 січня 2019 та на п’ятницю в млрд. грн
Банки 371,2 332,35 в результаті – 38,65
НБУ 348,1 337,06 в результаті – 11,04
Юрики 20,16 26,41 в результаті + 6,25
Фізики 5,95 9,60 в результаті + 3,65
Нерезиденти 6,39 101,98 в результаті + 95,59
Всього 751,8 807,4 в результаті + 55,6 чи 7,4%
Погодьтеся, це абсолютно не значне нарощення і поки що жодного криміналу. Щодо відсотків, в минулому році середній відсоток по ОВДП становив 17,79% цього року поки 17,97% і є шанс зменшення до кінця року. В любому випадку, додаткове навантаження поки 18% від 55,6 млрд – 10,8 млрд. Багато хто говорить, що критичне навантаження по обслуговуванню обріже бюджет, ось аналіз бюджету на 2020 https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... -2020-godu жодних соц і тд програм не порізали суттєво
Далі, зовнішній борг скоротився на 20% з 1,4 трлн до 1,16 трлн. Треба зауважити, що при Порошенку і Гройсмані зовнішні запозичення під приблизно 3% почали заміщати євро бондами під 8%, це є додаткове навантаження (але ні тоді ні зараз цього ніхто не озвучує).
ЗВР виросли на 3% з 20,8 млрд до 21,4 млрд, при чому, виросла частка ВІЛЬНИХ ЗВР.
Поки жодного криміналу і загрози для курсу не бачу ні зараз ні через рік-півтора.
Наводяться аргумент, що критична ситуація з обслуговуванням боргу може настати, якщо поміняються якісь суттєві чинники:
- падіння експорту металургії і машинобудування. Глянемо економіки розвинених країн у них в структурі економіки сфера послуг займає мінімум 50% і аж 80%, то чому ми так тої металургії чи машбуду допотопних вчепилися є ж ІТ, рекреація, медицина-стоматологія (тіж заробітчани, та й не тільки, приїжджають сюди до стоматолога і не тільки) і тд.
- щодо сг і неврожаю, для критичного неврожаю має бути природній катаклізм, що мало імовірно. Також, підозрюю, ми ще маємо тіньовий запас адже у нас врожайність у двічі!!!!!! менша ніж у світі https://www.radiosvoboda.org/a/26691688.html щось ще можна наростити, а щось треба просто показати і не ховати. Тут виходить, що новий рекордний врожай більш імовірний ніж не врожай.
- ОВДП забезпечують МБ валютою частково у вівторок-середу. В понеділок і четвер-пятницю це експортери і каси банків (Нафтогаз – це аномалія цього року і дуже не часта, та якщо їх шляхом успішно підуть і інші, то наступного року цих аномалій буде і буде), але якось дивно спостерігати суттєвий ріст пропозиції на МБ (а обороти МБ суттєво виросли, навіть в порівнянні з минулим роком) від експортерів (сіро чорних через каси банків в тому ж числі) і говорити, що експорт не росте і курс його вбиває.
- Щодо «тотального зубожіння», кардинально не погоджуюся. За 10 місяців 2019 року в банківських касах валюто обмінні операції виросли суттєво. За 2018 рік банки купили у населення 11 млрд уо, а за 10 місяців 2019 вже майже 12 млрд, за 2018 люди в банках купили 9,5 млрд уо а за 10 місяців 2019 – 12 млрд. Отже, купили валюти на 24% більше ніж за ВЕСЬ 2018, різниця рік до року складе 50%!!!!!!!!!!!!!! Легко. Здають фізики під ОВДП, здають сіро-чорні експортери, і хтось купує. І купує ж населення. І ще про зубожіння, депозити в банківській системі і депозити домогосподарств станом на травень і вересень у млрд
Всього в грн. 939 212 974 917 приріст 35,7 млрд
Фізики грн. 276 459 290 784 приріст 14 325 млрд чи 5%
Фізики дол. 8 575 9 129 приріст 554 млн чи 6,5%
Це за 5 місяців!!!!!
Отже, цього року населення додало в грн. та валютних депозитах, в ОВДП, де зубожіння?
- Приват банк, я раніше трохи торкався цього питання, повторювати не хочу. Але, якщо коротко, це найбільший, найефективніший, найприбутковіщий банк і він буде працювати, не залежно від власників. Коли стало зрозуміло, що його заберуть у ІВК була та сама паніка і тоді я писав те саме - буде далі ефективно працювати. Для економіки і курсу зміна власників банку не важлива і не вплине. Тільки тоді і старі і нові власники під шумок викрутили по кілька млрд для себе, а зараз - не факт. Питання суду складне, оскільки Коломойському не так банк треба, як судове виправдання своєї правоти для виграшу судів за кордоном і розблокування своїх закордонних активів. Тому, так чи інакше рішення буде, але, мабуть, вже після того, як вирішиться питання президента в США, адже зараз ІВК там не люблять... Тому фактор треба відслідковувати, але він не важлвий до кінця наступного року, швидше всього...
- МВФ транш зараз не потрібен, тим більше, якщо умови до коштів будуть як і раніше (памятаєте що наш президент на днях відмовився від 500 млн від ЄС?). Але для Зе і свити дуже важлива нова програма. Для її підписання треба почати арештовувати і повертати в країну кошти колишніх кровосісь, і не тільки ІВК, але й По,Го, і інших азарово-пашинських, але хто тоді ОВДП буде купувати? Ну і є ще 10 дрібних вимог https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... mi-360267/ Чи буде МВФ чи не буде в періоді до року курсу байдуже...
- криза, може бути звичайно, але імовірність мала, особливо протягом року-півтора. ЄЦБ, ФРС знижує ставки, запускає чергові ку-ку, закінчення торгової війни між США і Китаєм на днях, а завершення війни в Україні взагалі може стати живою водою для економіки ЄС...

З 1998 року у своїй діяльності я мав досвід запускати два підприємства з нуля з будівельних робіт і закупки обладнання та три витягував з опи. Я знаю що таке викручуватися, коли маєш великй кредит і все в заставі та прибуток, якого вистачає тільки на витрати і повернення та обслуговування кредиту без можливості інвестувати, розширюватися і тд. Поки не бачу якихось кардинально не правильних дій. І своє бачення перспектив викладаю з огляду на власний досвід і на реальні варіанти, коли в тебе «горішки» в щільних лещатах і нема можливості особливо маневрувати. Ну і ще, я з самого початку не чекав від теперішніх чогось особливого чи проривного, тому я і не розчарований, а місцями навіть трохи навпаки
При аналізі також рекомендую пам’ятати що пережити треба ще 2020, в 2021 боргове навантаження вже менше, а в 2022 взагалі смішне (на фоні того, що ми вже пережили). Тому, 3-4-5ти річних ОВДП ще можна додати не звертаючись до 7 чи 10-ти річок (по них ще ризики, які вже описував).


Спасибо за Личный анализ.

Неплохой человек и, тем паче, юморист, не сможет стать нормальным президентом разворованной страны с устоявшимися, почти тридцатилетними, правилами игры Кланов. :(
Два варианта:
- Загнобят юродивого;
- Энергия, желание, поддержка проголосовавших, и, может быть - порядочность оного, позволят хотя б к лету создать что-то из совсем хреновато. :oops:
Надежда умирает последней. :wink:
Сам очень слабо верю (но хочется).
Если станет хотя б первым не личнокоррумпированным - уже шото.... :D
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холява
а добавить в недруги - не , не пробовали?
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  freeze написав:
zzzzzz написав:
Может Рожкова еще чиновников из МВФ позовет завтра в суд на Писаруком ?



У Рожковой запахло жареным, достаточно посмотреть на ее честную физиономию, любящую матюкаться с подчиненными, и послушать ее переговоры с российскими банкирами, а дальше остается только гадать выведут ее на чистую воду или вывернется аки уж.


Там это кубло если разворушат, то будет весело.
Еще и ФГВФЛ надо не забыть, там тоже вытни диячи собрались. Ворушилин уже смылся зараннее.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:46

  komp написав:freeze
Они 20 квартир или домину в Конче-заспаной получили с совка?
Есть не облагаемый порог.


У кого-то есть сомнения, что необлагаемый порог будет рано или поздно отменён ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:46

  Andrew_ написав:Товарищ мой брал авто по курсу 8, закрывал по 20 :mrgreen:

тогда осталось лишь сделать и, со временем, считать профит :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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