То есть, девал с 5 до 8 ничему не научил.
Что кредит надо брать в той валюте, в которой доход.
Доход в гривне - кредит в гривне
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:19
То есть, девал с 5 до 8 ничему не научил.
Что кредит надо брать в той валюте, в которой доход.
Доход в гривне - кредит в гривне
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:44
Кого вы собрались "ЗРОБЫТЫ" ?
Что Вы за такой исскустник - ЧП (чрезвычайное происшествие ) ?
Предпринимателей , ООО ,каких работяг ?
и еще ...Я много раз Вас просил не пить на ночь самогон, настояный на шампуни " Садко -незванный гость "....
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:54
На фото первый зам.главы НБУ Екатерина Рожкова и зам.главы НБУ Дмитрий Сологуб. Сегодня они выступали в ВАКС с предложением взять на поруки Дмитрия Писарука, бывшего сотрудника НБУ которого САП обвиняет в причасности к незаконной выдаче стабилизационного кредита ВАБ банку.
Вот мне интересно, если ФСБ в США будет обвинять кого-то из сотрудников ФРС то замы Джерома Паула тоже будут бегать в суд с просьбой выдать коллегу на поруки ?
А как обстоят дела с ЕЦБ ?
Мне кажется это дикий позор, когда замы главы НБУ в рабочее время бегают по судам и предлагают взять на поруки своих коллег. НБУ должен быть независимым органом.
Может Рожкова еще чиновников из МВФ позовет завтра в суд на Писаруком ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Долярчик? може, час змінити нік на Шаріков?
Поки що, єдине, що Ви змогли довести цими цифрами, що Ви не тільки нічого собою не уявляєте, але й добре це розумієте.
Єдина від Вас користь - я вже казав про це - відкрито демонструвати хід думок Вам подібних.
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У Рожковой запахло жареным, достаточно посмотреть на ее честную физиономию, любящую матюкаться с подчиненными, и послушать ее переговоры с российскими банкирами, а дальше остается только гадать выведут ее на чистую воду или вывернется аки уж.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну не господа ...ну уже надоело ... Если бы да кабы...
ВЫ НЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН у вас даже нету права подавать законотворческие инициативы !
со своими предложениями по налогах и так далее развели 5 страниц ... пишите ПЕТИЦИИ на сайте президента - и там смотрите на их популярность , можете эту петицию распространять ссылкой например в подписи.
Меня спросили про моно отвечу
видимо с учетом капитализации , при вкладе на 12 мес без права досрочного снятия, честно мне лень пересчитывать
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:03
Такие , как Вы ,уничтожили своей беспробудной тупостью некогда популярнейший форум .
ССУКО , как я просил ДС, чтобы Вас , "черных сперматозоидов с 47 хромосомами " он уничтожил , но он был демократ .
Результат -нате , Вы ,и еще некоторые, являются передовой мыслью на сегодня .
...Примитивное представление о собственных удачах побудило Вас писать несуразные вещи о себе и семье .
...Дубиноголовый ...
О валюте .
Сегодня ПОКУПАЛ по 24, 40
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Спасибо за Личный анализ.
Неплохой человек и, тем паче, юморист, не сможет стать нормальным президентом разворованной страны с устоявшимися, почти тридцатилетними, правилами игры Кланов.
Два варианта:
- Загнобят юродивого;
- Энергия, желание, поддержка проголосовавших, и, может быть - порядочность оного, позволят хотя б к лету создать что-то из совсем хреновато.
Надежда умирает последней.
Сам очень слабо верю (но хочется).
Если станет хотя б первым не сильно личнокоррумпированным - уже шото....
Правда пока приходит на ум токо Вацлав Гавел и Нельсон Мандела...
И уж никак не Ли Куан Ю... пока....
Востаннє редагувалось дарий в Чет 14 лис, 2019 23:11, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:27
Там это кубло если разворушат, то будет весело.
Еще и ФГВФЛ надо не забыть, там тоже вытни диячи собрались. Ворушилин уже смылся зараннее.
Живите своим умом!
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:46
У кого-то есть сомнения, что необлагаемый порог будет рано или поздно отменён ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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