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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2715271627172718

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:46

  Andrew_ написав:Товарищ мой брал авто по курсу 8, закрывал по 20 :mrgreen:

тогда осталось лишь сделать и, со временем, считать профит :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:57

  Dimar написав:yama
Я не согласен. Если Вы, конечно, под иностранным капиталом не имели в виду русский.
Неужели Вы думаете, что в случае проблем с ликвидностью, например, Райффайзен или Парибас дадут утонуть своим украинским дочкам, получив удар по репутации для всего бренда? Тем более, что в масштабах всего своего общемирового бизнеса их украинские подразделения - мелочь.

Погуглите по следующим параметрам: Аргентина, 2001-й год, банк Креди Агриколь.
Кстати, аргентинский кризис - очень интересный и показательный, наши гривнеоптимисты могут много для себя открыть.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Там это кубло если разворушат, то будет весело.
Еще и ФГВФЛ надо не забыть, там тоже вытни диячи собрались. Ворушилин уже смылся зараннее.


зззззз-ету всегда пасиба за всю грамотную инфо. Бест!
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:17

  freeze написав:
  komp написав:freeze
Они 20 квартир или домину в Конче-заспаной получили с совка?
Есть не облагаемый порог.


У кого-то есть сомнения, что необлагаемый порог будет рано или поздно отменён ?

Місцевий податок, поріг/пільги місцева влада може збільшувати (різниться по населених пунктах).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:О валюте .
Сегодня ПОКУПАЛ по 24, 40


Завтра до обеда 10 коп минус сто процентов даже по Харькову.
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И 10 вторничных ярдов овгзежешек, смею предположить, приведут к 24-24.2 по налу в понедельник к вечеру. :roll:
Востаннє редагувалось дарий в Чет 14 лис, 2019 23:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:46

  freeze написав:
  komp написав:freeze
Они 20 квартир или домину в Конче-заспаной получили с совка?
Есть не облагаемый порог.


У кого-то есть сомнения, что необлагаемый порог будет рано или поздно отменён ?

Так и те, кто получал в союзе квартиру, тоже не вечные....
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