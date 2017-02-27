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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:46
Andrew_ написав:
Товарищ мой брал авто по курсу 8, закрывал по 20
тогда осталось лишь сделать и, со временем, считать профит
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:57
Dimar написав:yama
Я не согласен. Если Вы, конечно, под иностранным капиталом не имели в виду русский.
Неужели Вы думаете, что в случае проблем с ликвидностью, например, Райффайзен или Парибас дадут утонуть своим украинским дочкам, получив удар по репутации для всего бренда? Тем более, что в масштабах всего своего общемирового бизнеса их украинские подразделения - мелочь.
Погуглите по следующим параметрам: Аргентина, 2001-й год, банк Креди Агриколь.
Кстати, аргентинский кризис - очень интересный и показательный, наши гривнеоптимисты могут много для себя открыть.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:59
zzzzzz написав:
Там это кубло если разворушат, то будет весело.
Еще и ФГВФЛ надо не забыть, там тоже вытни диячи собрались. Ворушилин уже смылся зараннее.
зззззз-ету всегда пасиба за всю грамотную инфо. Бест!
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Додано: Чет 14 лис, 2019 23:17
freeze написав: komp написав:freeze
Они 20 квартир или домину в Конче-заспаной получили с совка?
Есть не облагаемый порог.
У кого-то есть сомнения, что необлагаемый порог будет рано или поздно отменён ?
Місцевий податок, поріг/пільги місцева влада може збільшувати (різниться по населених пунктах).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Чет 14 лис, 2019 23:43
холява написав:
О валюте .
Сегодня ПОКУПАЛ по 24, 40
Завтра до обеда 10 коп минус сто процентов даже по Харькову.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 23:46
И 10 вторничных ярдов овгзежешек, смею предположить, приведут к 24-24.2 по налу в понедельник к вечеру.
Востаннє редагувалось дарий
в Чет 14 лис, 2019 23:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 23:46
freeze написав: komp написав:freeze
Они 20 квартир или домину в Конче-заспаной получили с совка?
Есть не облагаемый порог.
У кого-то есть сомнения, что необлагаемый порог будет рано или поздно отменён ?
Так и те, кто получал в союзе квартиру, тоже не вечные....
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Сер 13 лис, 2019 11:53
ЛОБ
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