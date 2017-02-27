RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2716271727182719>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:О валюте .
Сегодня ПОКУПАЛ по 24, 40


Завтра до обеда 10 коп минус сто процентов даже по Харькову.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 21.01.17
Подякував: 741 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И 10 вторничных ярдов овгзежешек, смею предположить, приведут к 24-24.2 по налу в понедельник к вечеру. :roll:

Из опыта, есть еще две лакмусовые бумажки.
Средний курс Закарпаття-

https://money24.com.ua/

И цена автогаза по Стране.
Она разная, но тренд обычно прослеживается. 8)
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 15 лис, 2019 00:36, всього редагувалось 5 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 21.01.17
Подякував: 741 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:46

  freeze написав:
  komp написав:freeze
Они 20 квартир или домину в Конче-заспаной получили с совка?
Есть не облагаемый порог.


У кого-то есть сомнения, что необлагаемый порог будет рано или поздно отменён ?

Так и те, кто получал в союзе квартиру, тоже не вечные....
juristkostya
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:30

  pesikot написав:
  Andrew_ написав:Товарищ мой брал авто по курсу 8, закрывал по 20 :mrgreen:

То есть, девал с 5 до 8 ничему не научил.
Что кредит надо брать в той валюте, в которой доход.
Доход в гривне - кредит в гривне

Научил, он поэтому и брал и в гривне кредит. Просто основную часть закрывал при курсе 20.
Andrew_
 
Повідомлень: 258
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:31

  дарий написав:И 10 вторничных ярдов овгзежешек, смею предположить, приведут к 24-24.2 по налу в понедельник к вечеру. :roll:

Из опыта, есть еще две лакмусовые бумажки.
Средний курс Закарпаття-

https://money24.com.ua/

И цена автогаза по Стране.
Она разная, но тренд обычно прослеживается. 8)

Автогаз дорогой у нас, при таком курсе должен быть дешевле
Andrew_
 
Повідомлень: 258
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:..Дубиноголовый ...

...слово Дубінський - трохи не так пишеться! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7205
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:16

  NatiK написав:У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляється на сайті Держстату.
Зазначається, що у порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) реальний ВВП збільшився на 0,7%.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/14/653725/

Может, это рост в долларовом выражении? ревал гривны с 25 до 24 как раз дает 4%.
Dobrofey
 
Повідомлень: 944
З нами з: 24.04.09
Подякував: 109 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:03

.... дивіться на мої дописи простіше!!!)))

  Faceless написав:
dinozavrik написав:натрапив на пост дописувача нашого
Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )

- я б зробив би їх разом!


Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв :)


Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.

... та що ж ви всі так гостро реагуєте на мої жарти/приколи/фантазії???! :mrgreen:
... і суть допису - дуууууууууже любите перекручувати!
- цифри там можна корегувати:
- можна нижню планку підвищити до 100, чи навіть до 200тис.дол. на ОДНУ людину....
- і що такого, що ви заплатите з сім'ї 1% податку в рік, а жирний кіт заплатить 30-50%"!!!
- різницю ловите?

- і пам'ятаємо, що податки потрібно платити ВСІМ!(але з великою різницею! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7205
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... і ранок у Лева розпочинається так: 27/34
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7205
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:06

  Долярчик написав:.... і ранок у Лева розпочинається так: 27/34

24 сегодня пробьем
Andrew_
 
Повідомлень: 258
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2716271727182719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
295 36471
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 13:30
Moneta
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1617, 1618, 1619
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16183 1958446
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 02:47
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6741 1473507
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 11:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78640)
15.11.2019 09:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.