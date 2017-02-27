...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
NatiK написав:У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляється на сайті Держстату. Зазначається, що у порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) реальний ВВП збільшився на 0,7%. https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/14/653725/
Может, это рост в долларовом выражении? ревал гривны с 25 до 24 как раз дает 4%.
dinozavrik написав:натрапив на пост дописувача нашого
Долярчик написав: .. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків: - маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків... - від 50 до 100 тис. дол - 2% - до 200 - 4% - до 300 - 8% - до 400 - 16% - до 500 - 32% - все, що вище 500 тис дол - 50%! - отак треба "потрошити" жирних котів!!! - хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )
- я б зробив би їх разом!
Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв
Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!). Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.
... та що ж ви всі так гостро реагуєте на мої жарти/приколи/фантазії???! ... і суть допису - дуууууууууже любите перекручувати! - цифри там можна корегувати: - можна нижню планку підвищити до 100, чи навіть до 200тис.дол. на ОДНУ людину.... - і що такого, що ви заплатите з сім'ї 1% податку в рік, а жирний кіт заплатить 30-50%"!!! - різницю ловите?
- і пам'ятаємо, що податки потрібно платити ВСІМ!(але з великою різницею! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!