купував по 25.20 в кінці вересня
Вважаєте, що 24.20-24.40 гарна ціна для відкупу?
До кінця року буде мабуть 23
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:07
купував по 25.20 в кінці вересня
Вважаєте, що 24.20-24.40 гарна ціна для відкупу?
До кінця року буде мабуть 23
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:10
Ви що продаєте по 24.20 і вкладаєте мільярди в ОВДП?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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