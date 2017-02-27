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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2716271727182719

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:07

купував по 25.20 в кінці вересня :)
Вважаєте, що 24.20-24.40 гарна ціна для відкупу?
До кінця року буде мабуть 23 ;)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:10

Ви що продаєте по 24.20 і вкладаєте мільярди в ОВДП?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5013
З нами з: 21.01.08
Подякував: 391 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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  #<1 ... 2716271727182719
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