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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2717271827192720>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:41

  Andrew_ написав:
  дарий написав:И 10 вторничных ярдов овгзежешек, смею предположить, приведут к 24-24.2 по налу в понедельник к вечеру. :roll:

Из опыта, есть еще две лакмусовые бумажки.
Средний курс Закарпаття-

https://money24.com.ua/

И цена автогаза по Стране.
Она разная, но тренд обычно прослеживается. 8)

Автогаз дорогой у нас, при таком курсе должен быть дешевле

при рентабельности порядка 40% относительно бензина - кто будет снижать розничную цену? Даже и поднять можно без потери спроса.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:44

Левобережная 24.20/24.28
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:08

  Andrew_ написав:
  Alex2007 написав:Вот так тихо без лишнего шума, и ночных посиделок приняли бюджет2020
https://news.finance.ua/ru/news/-/45995 ... nye-chisla

курс 27,5. я что-то не понимаю, мы смотрим на 23, но курс заложили 27,5

Ви уявляєте на скільки би знизилась дохідна частина ухваленого бюджету якби поставили курс наприклад 25? А так гроші (доходи) ніби і є, а там побачимо... Якщо середній курс буде 24-25 то котрісь статті недофінансують або буде секвестр бюджету як і у цьому році.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:23

Realist

Самая крупная статья доходов которая реагирует на курс это ПДВ на импорт.

В прошлой редакции бюджета план дохода на 2019 год был 340 млрд. Неделю назад план доходов сократили до 321 млрд. Во второй редакции бюджета 2020 план дохода 349,5 млрд.
Ну и как вишенка поступления за 9 месяцев составили 211 млрд, при сохранении текущих темпов за год поступления будут 281 млрд.

Среднегодовой курс за 9 месяцев около 26 , поступления 211 млрд
На 2020 если не изменяет память тоже заложили курс 26 , то есть доходы будут предварительно 281 + рост импорта ( ну предположим 8% ) Итого выходит 303 млрд. В бюджете почти что 350 млрд. Нормально пацаны гуляют. На 50 млрд больше заложили.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:25

  juristkostya написав:
  Andrew_ написав:
  дарий написав:И 10 вторничных ярдов овгзежешек, смею предположить, приведут к 24-24.2 по налу в понедельник к вечеру. :roll:

Из опыта, есть еще две лакмусовые бумажки.
Средний курс Закарпаття-

https://money24.com.ua/

И цена автогаза по Стране.
Она разная, но тренд обычно прослеживается. 8)

Автогаз дорогой у нас, при таком курсе должен быть дешевле

при рентабельности порядка 40% относительно бензина - кто будет снижать розничную цену? Даже и поднять можно без потери спроса.

В марте 2019 покупал талоны на 9.90, при этом баксы сдавал по 26,7 или 26,8.
Сейчас цена на талоны 10.90 и доллар 24,3
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:29

Писаруку застава 5 млн.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:39

  zzzzzz написав:Писаруку застава 5 млн.грн.

Та запросто))

Відскок пішов.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:48

  Faceless написав:
  Moneta написав:ни разу не зависть.

в условиях, когда на вопрос
-откуда деньги на квартиру? отвечают "нашел под кустом"
-где налоги с квартирантов? так это мои родственники бесплатно живут.
-откуда у мамы мазерати? она просто любит скорость. и т.д.

нужно просто вводить налог на имущество и ставить козаченьок на место, а не играть в эти игры "а попробуй докажи". а с реально нищих пролетариев и производителей налоги уменьшить кратно.

Все эти поиски "врагов народа" и "отобрать и поделить" всегда заканчивались печально, и в первую очередь для тех, кто к этому призывал


Ну то есть понять и простить? Так какие тогда вопросы к прокурорским, таможенникам и прочим? Они тоже под йолкой деньги взяли.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz дякую за деталі. За те і ціную цей форум, що багато шановних форумчан свої твердження підкріплюють цифрами. У мене так не виходить. Освіта не та і часу на це не вистачає.

Панове, я напевне щось пропустив. Що уже не потрібно вкладатись в дозволений ліміт запозичень? Можна закривати борги "попередників" зобов'язаннями "наступників"?
Процитую тут одного інвест-банкіра
"Продолжается продажа долларов, причем не только иностранцами, покупающими украинские ОВГЗ. Эти иностранцы сейчас часть глобального тренда, на этой неделе можно отметить мощный приток средств в глобальные фонды, инвестирующие в локальные валюты. Учитывая, что на этой неделе Минфину дали право занимать наперед, сейчас нельзя исключать, что мы увидим еще в этом году семилетний выпуск ОВГЗ. А с ним и полностью забудем о любой сезонности гривни." Кінець цитати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  twin написав:Відскок пішов.

так пятніцо ж
традиція,
відксок дохлої (моно) кішки :)
+50грн !
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greenozon
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