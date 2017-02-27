курс 27,5. я что-то не понимаю, мы смотрим на 23, но курс заложили 27,5
Ви уявляєте на скільки би знизилась дохідна частина ухваленого бюджету якби поставили курс наприклад 25? А так гроші (доходи) ніби і є, а там побачимо... Якщо середній курс буде 24-25 то котрісь статті недофінансують або буде секвестр бюджету як і у цьому році.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Самая крупная статья доходов которая реагирует на курс это ПДВ на импорт.
В прошлой редакции бюджета план дохода на 2019 год был 340 млрд. Неделю назад план доходов сократили до 321 млрд. Во второй редакции бюджета 2020 план дохода 349,5 млрд. Ну и как вишенка поступления за 9 месяцев составили 211 млрд, при сохранении текущих темпов за год поступления будут 281 млрд.
Среднегодовой курс за 9 месяцев около 26 , поступления 211 млрд На 2020 если не изменяет память тоже заложили курс 26 , то есть доходы будут предварительно 281 + рост импорта ( ну предположим 8% ) Итого выходит 303 млрд. В бюджете почти что 350 млрд. Нормально пацаны гуляют. На 50 млрд больше заложили.
в условиях, когда на вопрос -откуда деньги на квартиру? отвечают "нашел под кустом" -где налоги с квартирантов? так это мои родственники бесплатно живут. -откуда у мамы мазерати? она просто любит скорость. и т.д.
нужно просто вводить налог на имущество и ставить козаченьок на место, а не играть в эти игры "а попробуй докажи". а с реально нищих пролетариев и производителей налоги уменьшить кратно.
Все эти поиски "врагов народа" и "отобрать и поделить" всегда заканчивались печально, и в первую очередь для тех, кто к этому призывал
Ну то есть понять и простить? Так какие тогда вопросы к прокурорским, таможенникам и прочим? Они тоже под йолкой деньги взяли.
zzzzzz дякую за деталі. За те і ціную цей форум, що багато шановних форумчан свої твердження підкріплюють цифрами. У мене так не виходить. Освіта не та і часу на це не вистачає.
Панове, я напевне щось пропустив. Що уже не потрібно вкладатись в дозволений ліміт запозичень? Можна закривати борги "попередників" зобов'язаннями "наступників"? Процитую тут одного інвест-банкіра "Продолжается продажа долларов, причем не только иностранцами, покупающими украинские ОВГЗ. Эти иностранцы сейчас часть глобального тренда, на этой неделе можно отметить мощный приток средств в глобальные фонды, инвестирующие в локальные валюты. Учитывая, что на этой неделе Минфину дали право занимать наперед, сейчас нельзя исключать, что мы увидим еще в этом году семилетний выпуск ОВГЗ. А с ним и полностью забудем о любой сезонности гривни." Кінець цитати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!