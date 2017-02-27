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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:49
twin написав:
Відскок пішов.
так пятніцо ж
традиція,
відксок дохлої (моно) кішки
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:56
Realist
Нечего комментировать, это просто предположения. Предполагать можно что угодно.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:58
Faceless
.... яким чином тоді, заставити отих жирних котів(порошенків/коломойських.... та чого вже там - дубінських
- як бачите, я нікого не захищаю! ) сплачувати сповна?!
- ну як це так - людина має 24 квартири, а податки(думаю) сплачує, як бабуся з трьох-кімнатного хруща!
- все кажу - критикуючи - пропонуй-ТЕ!
- як заставити жирних котів повернути у бюджет, хоч частину награбованого у держави(читайте - в пересічних)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:01
РЕЗУЛЬТАТИ ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ПІДОЗРЮВАНИМ У СПРАВІ ЩОДО ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО КРЕДИТУ НАЦБАНКУ В СУМІ 1,2 МЛРД ГРИВЕНЬ
15 листопада 2019 року Антикорупцій суд обрав колишньому першому заступнику голови Нацбанку України запобіжний захід у вигляді застави у сумі 5 млн гривень. Крім того суд поклав на підозрюваного ряд процесальних обов'язків. ( Писарук )
13 листопада 2019 року Антикорупційний суд застосував до директорки компанії, майно якої передавалось під заставу, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у сумі понад 1 млн 920 тисяч гривень.
13 листопада 2019 року директору компанії, яка здійснювала оцінку нерухомості та яка пов’язана з власниками «ВіЕйБі Банку», обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зі 384,2 тис. гривень застави.
13 листопада 2019 року засновнику фірми, пов’язаної з власниками «ВіЕйБі Банку», обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 576,3 тис. гривень.
13 листопада 2019 року члену Ради Національного банку України обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.( Каленский )
12 листопада 2019 року Антикорупційним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 1 млн 156 тис. гривень застави колишньому заступнику голови правління ВіЕйБі банку.
12 листопада 2019 року Антикорупційним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 15 млн 368 тис. гривень застави колишній директорці Генерального департаменту банківського нагляду НБУ. ( Алла Шуляк )
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:12
twin написав:
А наступний крок що, оподаткувати клієнтів нової пошти в кого оборот більше 1000грн
Обложить подоходным налогом наложенные платежи физлицам выглядит естественным для Гетманцева и гопкомпании.
Можно сразу сделать Новую Почту налоговым агентом и выдавать наложенный платеж за минусом подоходного и военного сбора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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