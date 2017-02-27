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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 27192720272127222723>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:59

zzzzzz
Гривневые ОВГЗ Нерезы +3 млрд.грн
НБУ вчера купил валюты на 1,455 млрд.грн ($60 млн)
-----------------------------------------------
как-то не очень равнозначно
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:01

  J написав:zzzzzz
Гривневые ОВГЗ Нерезы +3 млрд.грн
НБУ вчера купил валюты на 1,455 млрд.грн ($60 млн)
-----------------------------------------------
как-то не очень равнозначно


зачем вы текст обрезали?
нбу только вчера купил валюты на 60 млн.долларов, но были покупки и позавчера на 80 млн.дол
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 15 лис, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:01

  Realist написав:
  zzzzzz написав:Валютки почти все купили банки, около 292 млн, физики купили на 8 млн.

Валютные ОВГЗ
Банки +7 млрд.грн
Физики +0,2 млрд

Банки завалені депозитною валютою. Валютне кредитування недоступне. От вони і вкладаються в ОВДП. Фактично ми всі зараз кредитуємо державу у валюті замість МВФ. :-)
Державі профіт
Банкам профіт.
У людей спокійний сон.
Так тримати! Тільки ставки по валютним депозитам не потрібно опускати нижче 2,75-3% інакше можна все поламати.

Перепрошую, а можна не приймати участь в цьому шабаші :D
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Andrew_ написав:В марте 2019 покупал талоны на 9.90, при этом баксы сдавал по 26,7 или 26,8.
Сейчас цена на талоны 10.90 и доллар 24,3

и вы стали от этого меньше заправлять? Явно нет.
Даже если по 15 будет - всё равно на бензин не вернётесь.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:13

  twin написав:Перепрошую, а можна не приймати участь в цьому шабаші :D

Звичайно можна. Пропонуйте альтернативу! Тільки не таку як у Долярчика :-)
Хоча в цій ситуації теж є плюси.
Всі хто в доларі і отримують гривневі доходи зараз не мають мук вибору, що із цією гривнею робити. Раніше думав: "Купляти валюту зараз чи почекати?". А тепер все просто. Або на депо або на "вільні депозити". Тим більше банків які зараз дають 10% на такі депозити багато, а один навіть 12% дає.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:14

  hxbbgaf написав:Чуваки лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика в условиях, когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом, когда пенсия сейчас 80 баксов для всю жизнь пропахавшего человека, а скоро не будет и того (они так и говорят, что молодежи на пенсию рассчитывать зась), когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент), и т.д., чем о том, как наехать на обычных людей, которые в принципе не имеют доступа ни к взяткам, ни к распилу бюджета.

Це просто питання вже в тему про політичні дискусії ... Якщо народ нічого не вимагає - то ніхто нічого робити і не буде ...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:17

Yuri_61
Ну що Ви все страждаєте ... Згадайте курс 5.25 , а потім 4.65 , і курс після того .... Розгляньте часовий проміжок тоді . Потім подивіться зараз . Може Вам легше стане ...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:18

  J написав:zzzzzz
Гривневые ОВГЗ Нерезы +3 млрд.грн
НБУ вчера купил валюты на 1,455 млрд.грн ($60 млн)
-----------------------------------------------
как-то не очень равнозначно


3 лярди за неділю. 1,45 це за вчора.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а вообще схема выкупа НБУ баксов с рынка а потом на эту гришу купили ОВГЗ при условии 1 в 1 сумм смотрится как НБУ выкупает ОВГЗ у правительства. только не напрямую а через межбанк в виде посредника.
Особенно забавно если пообещали этим нерезам что их баксы в целостности и сохранности будут лежать в НБУ пока не закончится срок ОВГЗ и что купят они их назад не дороже чем сливали.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 15 лис, 2019 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Писаруку застава 5 млн.грн.


Ищут уже замену Писаруку на должности, причем неважно виноват он или нет, репутация Райффайзен должна быть безупречной.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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