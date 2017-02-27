zzzzzz
Гривневые ОВГЗ Нерезы +3 млрд.грн
НБУ вчера купил валюты на 1,455 млрд.грн ($60 млн)
-----------------------------------------------
как-то не очень равнозначно
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:59
zzzzzz
Гривневые ОВГЗ Нерезы +3 млрд.грн
НБУ вчера купил валюты на 1,455 млрд.грн ($60 млн)
-----------------------------------------------
как-то не очень равнозначно
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:01
зачем вы текст обрезали?
нбу только вчера купил валюты на 60 млн.долларов, но были покупки и позавчера на 80 млн.дол
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 15 лис, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:01
Перепрошую, а можна не приймати участь в цьому шабаші
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:13
Звичайно можна. Пропонуйте альтернативу! Тільки не таку як у Долярчика
Хоча в цій ситуації теж є плюси.
Всі хто в доларі і отримують гривневі доходи зараз не мають мук вибору, що із цією гривнею робити. Раніше думав: "Купляти валюту зараз чи почекати?". А тепер все просто. Або на депо або на "вільні депозити". Тим більше банків які зараз дають 10% на такі депозити багато, а один навіть 12% дає.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:14
Це просто питання вже в тему про політичні дискусії ... Якщо народ нічого не вимагає - то ніхто нічого робити і не буде ...
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:17
Yuri_61
Ну що Ви все страждаєте ... Згадайте курс 5.25 , а потім 4.65 , і курс після того .... Розгляньте часовий проміжок тоді . Потім подивіться зараз . Може Вам легше стане ...
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:18
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а вообще схема выкупа НБУ баксов с рынка а потом на эту гришу купили ОВГЗ при условии 1 в 1 сумм смотрится как НБУ выкупает ОВГЗ у правительства. только не напрямую а через межбанк в виде посредника.
Особенно забавно если пообещали этим нерезам что их баксы в целостности и сохранности будут лежать в НБУ пока не закончится срок ОВГЗ и что купят они их назад не дороже чем сливали.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 15 лис, 2019 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ищут уже замену Писаруку на должности, причем неважно виноват он или нет, репутация Райффайзен должна быть безупречной.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|