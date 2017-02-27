Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:46

hxbbgaf написав: когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом

hxbbgaf написав: когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент). когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент).

hxbbgaf написав: Чуваки лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика Чуваки лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика

Перепрошую за офтоп. Просто у васдуже багато плюсиків і я дозволю собі висловити альтернативну вашій точку зоруНіхто від вас готівку вимагати не може. Благодійний внесок - так. Але якщо у вас не має - можете не платити. Інша справа, коли зарплата медсестри 4 тис грн, а щоб .То як ви думаєте, хто дурак? Той хто бере хабар чи той хто дає?Реформа медицини тільки почалась. В перехідний період всім важкоУ нас де факто реформована тільки патрулька. Все інше ніхто не змінював. Знову ж таки, процес змін не швидкий. А всі поліцейські - це такі ж громадяни України та виборці як і ми із вами. Тобто це прості люди. Розумієте до чого веду?Цих чуваків вибрали 3/4 тих хто голосував. Вони теж мають нести за все це відповідальність. А не тільки нарікати.І в загальному, розумію про що ви говорите, про те дивлюсь на питання також і з іншого боку. Роки прожиті в совку та важких 90-х залишили глибокий слід на нашому населенні. Воно в більшості своїй егоїстичне, жадібне та ліниве (форумчани, не порівнюйте із собою , якщо ви на цьому форумі то ви вже задумались як жити завтра). Проїдьтесь по селах чи околицях міст. Подивіться скільки сміття навколо, як вирубуються дерева та забруднюються струмки. Як бездумно люди використовують свій час та ресурси які у них є. Як деградує молодь яка привикла жити на батьківській шиї. Як "дуріють" батьки, будуючи хороми своїм нащадкам в яких ніхто ніколи не буде жити.Шануймося!