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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2720272127222723>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:25

  freeze написав:
zzzzzz написав:Писаруку застава 5 млн.грн.


Ищут уже замену Писаруку на должности, причем неважно виноват он или нет, репутация Райффайзен должна быть безупречной.

Откуда дровишки ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:31

  Dobrofey написав:
  NatiK написав:У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляється на сайті Держстату.
Зазначається, що у порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) реальний ВВП збільшився на 0,7%.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/14/653725/

Может, это рост в долларовом выражении? ревал гривны с 25 до 24 как раз дает 4%.

Ключевое слово выделено жирным :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.11.2019
грн за 100 доларів США.....................2422.80
Гривна укрепилась на 2 копейки
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После традиционных 20 минут стабильности приподнялись за 20 минут на 3 копейки, вернувшись к вчерашним уровням. Постояв еще 20 минут, опустились на 2 копейки, после чего остановились на 30 минут. За 15 минут до полудня потеряли еще полкопейки. Очень ритмичное начало сессии.
НБУ вчера купил около 60 млн.
Прирост на коррсчетах обеспечили казначейство, инкассация и валютная интервенция.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
13.11.2019
Усього, млн дол. США 550.6
Обороты выше средних. Даже если вычесть 70 млн, купленные НБУ, чистый спрос составил около 480 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:41

  zzzzzz написав:Появились данные по динамике остатков в ОВГЗ.
Данные по продаже валютных ОВГЗ появляются с задержкой,только сегодня. Было размещение на 300 млн.долларов, я ожидал что часть купят нерезы, но нет. А теперь поподробней.

Валютки почти все купили банки, около 292 млн, физики купили на 8 млн.
Но любопытно другое нерезы вчера купили гривневых ОВГЗ еще на 1,4 млрд. Таким образом изменения за неделю составили

Гривневые ОВГЗ
Нерезы +3 млрд.грн
Физики +0,3 млрд
остальные на месте

Валютные ОВГЗ
Банки +7 млрд.грн
Физики +0,2 млрд


Забавно, суммы сошлись, НБУ вчера купил валюты на 1,455 млрд.грн ($60 млн), почти равнозначный объем покупок гривневых ОВГЗ нерезами

а где эта статистика вся лежит?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:42

mephala
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidit ... gPClCf1vNA

https://bank.gov.ua/markets/t-bills
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:44

  Yuri_61 написав:А чого всі тут перестали рапортувати про куплю бакінських по "солодкому" курсу? :mrgreen:

Ви знову не уважні, всі вже давно нічого не купують, а збирають гривневу масу і вичікують.
А хто хоче авантюри, то навіть зробив обмін якоїсь частини заначки на грн :wink:
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:46

Перепрошую за офтоп. Просто у вас hxbbgaf дуже багато плюсиків і я дозволю собі висловити альтернативну вашій точку зору

  hxbbgaf написав: когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом

Ніхто від вас готівку вимагати не може. Благодійний внесок - так. Але якщо у вас не має - можете не платити. Інша справа, коли зарплата медсестри 4 тис грн, а щоб . попасти у пологовий будинок платять 2000 євро То як ви думаєте, хто дурак? Той хто бере хабар чи той хто дає?
Реформа медицини тільки почалась. В перехідний період всім важко

  hxbbgaf написав:когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент).

У нас де факто реформована тільки патрулька. Все інше ніхто не змінював. Знову ж таки, процес змін не швидкий. А всі поліцейські - це такі ж громадяни України та виборці як і ми із вами. Тобто це прості люди. Розумієте до чого веду?
  hxbbgaf написав:Чуваки лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика

Цих чуваків вибрали 3/4 тих хто голосував. Вони теж мають нести за все це відповідальність. А не тільки нарікати.

І в загальному, розумію про що ви говорите, про те дивлюсь на питання також і з іншого боку. Роки прожиті в совку та важких 90-х залишили глибокий слід на нашому населенні. Воно в більшості своїй егоїстичне, жадібне та ліниве (форумчани, не порівнюйте із собою , якщо ви на цьому форумі то ви вже задумались як жити завтра). Проїдьтесь по селах чи околицях міст. Подивіться скільки сміття навколо, як вирубуються дерева та забруднюються струмки. Як бездумно люди використовують свій час та ресурси які у них є. Як деградує молодь яка привикла жити на батьківській шиї. Як "дуріють" батьки, будуючи хороми своїм нащадкам в яких ніхто ніколи не буде жити.
Так є верстви населення які незахищені. І про них потрібно піклуватись. Але це тільки одинокі пенсіонери та люди із інвалідністю. Всі решта - це трутні, які тільки і здатні, що постійно нити та вимагати більшого.
Шануймося!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:48

Ха )))

САП хочет обжаловать решение суда через апелляцию и потребовать за Писарука 30 млн залога))

Шульге дали залог 15 млн, но что-то её никто не защищает, и не рассказывают о том какой она прогресивынй банкир.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Просто с маниакальным наслаждением они идут на понижение курса, наслаждаясь игрой на нервах. Мой сентябрьский прогноз об отскоке с 23.95 сбылся. Видимо примерно с этих значений и пойдем и в этот раз наверх. Есть вариант, что и 23,49 засветят, чтобы потрусить особо стойких. А перед этим покажут красивый график с уходом на 22 к новому году. А потом за пару дней курс резко вверх.

Хотят сделать "привыкание" такой модели. Нейронная сеть головного мозга пересичного сможет запомнить и обработать такую схему и в начале следующего маниакального понижения по 10 коп в день, народ сразу будет уже в кедах и с котлетой в руке, думая что он очень умный и знает "схему". И только он расписался в чеке о сдачи котлеты и получив гривну красивыми, хрустящими 1000-ными купюрами, курс - сразу резко вверх.

По 8, 16 и 20 забудьте такие цифры, а то каждая бабушка себе на пенсию iPad сможет купить и будет на нём резать деду авокадо.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:50

  twin написав:
  Yuri_61 написав:А чого всі тут перестали рапортувати про куплю бакінських по "солодкому" курсу? :mrgreen:

Ви знову не уважні, всі вже давно нічого не купують, а збирають гривневу масу і вичікують.
А хто хоче авантюри, то навіть зробив обмін якоїсь частини заначки на грн :wink:

то я так, для приколу. Я сам такий збираю гриню, я її з квітня 2019 року полюбив дуже
Ніяких баксів, бо їх зараз тільки дурень купує. На горизонті продаж землі і заведення порядку 100 ярдів зелені в України. Можете навіть не вигадувати, який курс буде тоді. Просто страшно стає. Зарплати будуть па 4 тищі бкакінських, пенсії па2000 . Ой заживем тоді ж як ми всі.

Згоден з попереднім дописувачем, що давлять бакс з маніакальною наполегливістю. Без тимчасовим відскоків навіть, типу забудь навіть мріяти про курс па27+
Неси свої доларові заощадження па24, бо буде скоро па22
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