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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2720272127222723

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:56

  Yuri_61 написав:А чого всі тут перестали рапортувати про куплю бакінських по "солодкому" курсу? :mr
згадую травень - липень - аж гай тоді шумів від цих рапортів з фотками чеків,
а зараз "мертвые с косами стоят и тишина...."(с)

#етопяць! :mrgreen:
- влучно підмітили! :mrgreen:

... і ті, що відкупили/і хвалились тут пА ~ 25 ще недавно - не писали потім, що злили!
- виходить, що вони ще сидять у баксі! :mrgreen:
- Зету - привіт! :mrgreen:
- от тільки прошу - НЕ ОПРАВДОВУЙТЕСЬ ЗАДНІМ ЧИСЛОМ!
- МИ ТУТ ВСІ ЧИТАЄМО І ПАМ'ЯТАЄМО! :mrgreen:
(останні 2 речення адресовано не вам, Юрій)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:02

НАБУ
1 мин. ·
Кілька цікавих інсайтів з інтерв'ю Директора #НАБУ Артема Ситника 24 каналу:

За час, поки за рішенням колишнього Генпрокурора справа НАБУ щодо «ВіЕйБі Банку» перебувала у Національній поліції, частину доказів пошкодили;

Так звані справи щодо ПриватБанку передають із ГПУ до НАБУ. Загалом йдеться про більш ніж тисячу томів, які мають дослідити детективи НАБУ, опрацювати, вивчити докази і пересвідчитися в тому, що вони зібрані в процесуальний спосіб, із дотриманням вимог закону;

Повна версія бесіди

https://www.youtube.com/watch?v=6aIht0G ... P_ZVgvQZtY
Живите своим умом!
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