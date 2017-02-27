Yuri_61 написав:А чого всі тут перестали рапортувати про куплю бакінських по "солодкому" курсу? :mr згадую травень - липень - аж гай тоді шумів від цих рапортів з фотками чеків, а зараз "мертвые с косами стоят и тишина...."(с)
#етопяць! - влучно підмітили!
... і ті, що відкупили/і хвалились тут пА ~ 25 ще недавно - не писали потім, що злили! - виходить, що вони ще сидять у баксі! - Зету - привіт! - от тільки прошу - НЕ ОПРАВДОВУЙТЕСЬ ЗАДНІМ ЧИСЛОМ! - МИ ТУТ ВСІ ЧИТАЄМО І ПАМ'ЯТАЄМО! (останні 2 речення адресовано не вам, Юрій)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
НАБУ 1 мин. · Кілька цікавих інсайтів з інтерв'ю Директора #НАБУ Артема Ситника 24 каналу:
За час, поки за рішенням колишнього Генпрокурора справа НАБУ щодо «ВіЕйБі Банку» перебувала у Національній поліції, частину доказів пошкодили;
Так звані справи щодо ПриватБанку передають із ГПУ до НАБУ. Загалом йдеться про більш ніж тисячу томів, які мають дослідити детективи НАБУ, опрацювати, вивчити докази і пересвідчитися в тому, що вони зібрані в процесуальний спосіб, із дотриманням вимог закону;