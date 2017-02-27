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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2720272127222723

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:15

Вкладчик1234
Тот у кого нет печатного станка)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:15

Гривна превратилась в биткоин :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:19

  zzzzzz написав:Вкладчик1234
Тот у кого нет печатного станка)))

Особенно тот, кто её сливает :)

Тот, у кого нет печатного станка, может хотя бы остаться с заготовленной раннее валютой, если не будет из нее выходить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:24

Вибачте, що про валюту

Доброго дня,
може хтось знає, куди подівалися оті 9 млрд гривень, яки виплатили по купонам на початку тижня? На наступному аукціоні ОГЗВ було продано лише на 3 млрд.
Куди поділися решта 6 млрд і чому вони не призвели до зниження курсу гривні, а навпаки гривня продовжує укріплятися впродовж всього тижня?
shramko82
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:43

Шановні форумчани!
Вихідні ще не почалися!!!
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Реформа медицини



З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:54

  Вкладчик1234 написав:Гривна превратилась в биткоин :)


Биток вообще нервно начинает курить с стороне.

Это уже пошел полнейший шлак, то что сейчас происходит.
25 значит для бюджета это плохо было в августе месяце,
а 24 и ниже - то шо надо, правильно, ув. госпожа Маркарова? :?
Какого хрена закладывать 27.5. Заложите давайте уже 21 - не нужно делать людям лишние нервы.
АСТАНАВИТЕСЬ!
Alex2007
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