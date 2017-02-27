Вкладчик1234
Тот у кого нет печатного станка)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:15
Гривна превратилась в биткоин
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:19
Особенно тот, кто её сливает
Тот, у кого нет печатного станка, может хотя бы остаться с заготовленной раннее валютой, если не будет из нее выходить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:24
Вибачте, що про валюту
Доброго дня,
може хтось знає, куди подівалися оті 9 млрд гривень, яки виплатили по купонам на початку тижня? На наступному аукціоні ОГЗВ було продано лише на 3 млрд.
Куди поділися решта 6 млрд і чому вони не призвели до зниження курсу гривні, а навпаки гривня продовжує укріплятися впродовж всього тижня?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:43
Шановні форумчани!
Вихідні ще не почалися!!!
Офф-топ про медицину тут, прошу всіх охочих на гілку
Реформа медицини
З пов.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:54
Биток вообще нервно начинает курить с стороне.
Это уже пошел полнейший шлак, то что сейчас происходит.
25 значит для бюджета это плохо было в августе месяце,
а 24 и ниже - то шо надо, правильно, ув. госпожа Маркарова?
Какого хрена закладывать 27.5. Заложите давайте уже 21 - не нужно делать людям лишние нервы.
АСТАНАВИТЕСЬ!
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