Федеральная резервная система США увеличит объем операций по денежной накачке финансовой системы и глобальных рынков. В ближайший месяц «печатный станок» Резервного банка Нью-Йорка, осуществляющего от имени ФРС операции по управлению ее балансом, произведет на свет 115 млрд долларов дополнительной ликвидности, следует из календарей операций, опубликованных на сайте банка. В период с 15 ноября по 12 декабря ФРС продолжит в ежедневном режиме проводить операции репо «овернайт» с лимитом 120 млрд долларов, предлагая банкам кредиты под залог ценных бумаг. С прежним графиком - два раза в неделю - будут проходить операции 2-недельного репо в объеме 25 млрд долларов. К ним добавятся еще три операции на более длительный срок, которые добавят в систему 55 млрд долларов дополнительной ликвидности. 25 ноября и 2 декабря ФРС предложит репо на 42 дня с лимитом 25 и 15 млрд долларов соответственно, а 9 декабря - репо на 28 дней с лимитом 15 млрд долларов. Цель - обеспечить банкам безболезненное прохождение конца года, когда спрос на ликвидность сезонно возрастает, подчеркивает ФРБ Нью-Йорка в релизе. Одновременно продолжатся операции по выкупу с рынка краткосрочных долговых обязательств правительства США за счет прямой денежной эмиссии. Как и в предыдущий месяц, ФРС проведет 8 сделок на общую сумму 60 млрд долларов. Максимальный объем ликвидности - 22,575 млрд долларов - поступит в систему на следующей неделе (18-24 ноября) и первой неделе декабря, следует из графика нью-йоркского ФРБ. На второй и четвертой неделе, напротив, запланировано только по одной операции на 7,525 млрд долларов каждая. Хотя ФРС старательно подчеркивает, что запущенный месяц назад печатный станок не имеет ничего общего с количественным смягчением, которое проводилось в 2008-14 гг, объем операций - 360 млрд долларов до начала второго квартала - выглядят слишком большой суммой, чтобы быть нацеленной только на решение проблемы дефицита ликвидности на межбанковском рынке, пишут аналитики Райффайзенбанка. Мировая экономика находится на тонком льду. «Мы переживаем рецессию производства, - говорит исполнительный директор Hermes Fund Managers Сакер Нусейбе. - Даже в США обрабатывающие отрасли сбавляют обороты. Разница лишь в том, что потребитель в Штатах в целом гораздо сильнее потребителя, например, в Германии». Водопад долларовой ликвидности, который устраивает рынкам ФРС, призван стать анестезией, которая позволит инвесторам не чувствовать боль от торговых войн и замедления роста. Приток новых денег обеспечит рынкам все необходимое для сохранения повышенного аппетита на риск, прогнозирует Райффайзенбанк.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з...........15.11.2019............18.11.2019 дата розрахунку..........14.11.2019............15.11.2019 Долар США.................2424,4999.............2422,0132 После полудня гривна укрепилась еще на 0.8 копейки. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После традиционных 20 минут стабильности приподнялись за 20 минут на 3 копейки, вернувшись к вчерашним уровням. Постояв еще 20 минут, опустились на 2 копейки, после чего остановились на 30 минут. За 15 минут до полудня потеряли еще полкопейки. Очень ритмичное начало сессии. После 12 котировки ненадолго просели на полкопейки, но перед обедом вернулись обратно. После обеда просели еще на 2 копейки и остановились. Официальный курс встретили котировками 24.1750 - 24.2050. За день котировки потеряли 1.5 копейки относительно открытия и 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Стоит отметить, что сегодня доллар ослабел не только по отношению к гривне, индекс доллара подупал. По отношению к евро гривна упала.
Этот день в истории: 2017 - 2648.22 (-226) 2018 - 2777.42 (-355)
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з...........15.11.2019............18.11.2019 дата розрахунку..........14.11.2019............15.11.2019 Долар США.................2424,4999.............2422,0132 После полудня гривна укрепилась еще на 0.8 копейки. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После традиционных 20 минут стабильности приподнялись за 20 минут на 3 копейки, вернувшись к вчерашним уровням. Постояв еще 20 минут, опустились на 2 копейки, после чего остановились на 30 минут. За 15 минут до полудня потеряли еще полкопейки. Очень ритмичное начало сессии. После 12 котировки ненадолго просели на полкопейки, но перед обедом вернулись обратно. После обеда просели еще на 2 копейки и остановились. Официальный курс встретили котировками 24.1750 - 24.2050. За день котировки потеряли 1.5 копейки относительно открытия и 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Стоит отметить, что сегодня доллар ослабел не только по отношению к гривне, индекс доллара подупал. По отношению к евро гривна упала.
Этот день в истории: 2017 - 2648.22 (-226) 2018 - 2777.42 (-355)