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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2722272327242725>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:16

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:24

  twin написав:
  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:Гривна превратилась в биткоин :)


Биток вообще нервно начинает курить с стороне.

Это уже пошел полнейший шлак, то что сейчас происходит.
25 значит для бюджета это плохо было в августе месяце,
а 24 и ниже - то шо надо, правильно ув. госпожа Маркарова? :?

Вже писав по цьому, коли її чоловік зібрався входити в ОВДП курс припав, треба було терміново вверх, ну щоб здати дорожче, як тільки вклався настала тиша і 24,10 вже нікого не хвилює)


Боюсь, она и ее муж спокойненько сливали бакс по 28.5 - 29 и заходили в ОВГЗ ровно год тому назад, когда вводили "военное положение" на месяц.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:34

ФРС США напечатает для рынков еще $115 млрд

Федеральная резервная система США увеличит объем операций по денежной накачке финансовой системы и глобальных рынков.
В ближайший месяц «печатный станок» Резервного банка Нью-Йорка, осуществляющего от имени ФРС операции по управлению ее балансом, произведет на свет 115 млрд долларов дополнительной ликвидности, следует из календарей операций, опубликованных на сайте банка.
В период с 15 ноября по 12 декабря ФРС продолжит в ежедневном режиме проводить операции репо «овернайт» с лимитом 120 млрд долларов, предлагая банкам кредиты под залог ценных бумаг.
С прежним графиком - два раза в неделю - будут проходить операции 2-недельного репо в объеме 25 млрд долларов.
К ним добавятся еще три операции на более длительный срок, которые добавят в систему 55 млрд долларов дополнительной ликвидности. 25 ноября и 2 декабря ФРС предложит репо на 42 дня с лимитом 25 и 15 млрд долларов соответственно, а 9 декабря - репо на 28 дней с лимитом 15 млрд долларов.
Цель - обеспечить банкам безболезненное прохождение конца года, когда спрос на ликвидность сезонно возрастает, подчеркивает ФРБ Нью-Йорка в релизе.
Одновременно продолжатся операции по выкупу с рынка краткосрочных долговых обязательств правительства США за счет прямой денежной эмиссии.
Как и в предыдущий месяц, ФРС проведет 8 сделок на общую сумму 60 млрд долларов. Максимальный объем ликвидности - 22,575 млрд долларов - поступит в систему на следующей неделе (18-24 ноября) и первой неделе декабря, следует из графика нью-йоркского ФРБ.
На второй и четвертой неделе, напротив, запланировано только по одной операции на 7,525 млрд долларов каждая. Хотя ФРС старательно подчеркивает, что запущенный месяц назад печатный станок не имеет ничего общего с количественным смягчением, которое проводилось в 2008-14 гг, объем операций - 360 млрд долларов до начала второго квартала - выглядят слишком большой суммой, чтобы быть нацеленной только на решение проблемы дефицита ликвидности на межбанковском рынке, пишут аналитики Райффайзенбанка.
Мировая экономика находится на тонком льду. «Мы переживаем рецессию производства, - говорит исполнительный директор Hermes Fund Managers Сакер Нусейбе. - Даже в США обрабатывающие отрасли сбавляют обороты. Разница лишь в том, что потребитель в Штатах в целом гораздо сильнее потребителя, например, в Германии».
Водопад долларовой ликвидности, который устраивает рынкам ФРС, призван стать анестезией, которая позволит инвесторам не чувствовать боль от торговых войн и замедления роста. Приток новых денег обеспечит рынкам все необходимое для сохранения повышенного аппетита на риск, прогнозирует Райффайзенбанк.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/frs-ssha-napechataet-dlya-rynkov-eshche-$115-mlrd-1028692311
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:43

Alex2007
Муж-волшебник?

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:46

https://buh.ligazakon.net/ua/news/19097 ... -skasuvati
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:50

  Ruslan2453 написав:https://buh.ligazakon.net/ua/news/190972_podatok-na-protsenti-za-depozitom-planuyut-skasuvati

Короче гривна будет крепчать и крепчать
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........15.11.2019............18.11.2019
дата розрахунку..........14.11.2019............15.11.2019
Долар США.................2424,4999.............2422,0132
После полудня гривна укрепилась еще на 0.8 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После традиционных 20 минут стабильности приподнялись за 20 минут на 3 копейки, вернувшись к вчерашним уровням. Постояв еще 20 минут, опустились на 2 копейки, после чего остановились на 30 минут. За 15 минут до полудня потеряли еще полкопейки. Очень ритмичное начало сессии.
После 12 котировки ненадолго просели на полкопейки, но перед обедом вернулись обратно. После обеда просели еще на 2 копейки и остановились.
Официальный курс встретили котировками 24.1750 - 24.2050. За день котировки потеряли 1.5 копейки относительно открытия и 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Стоит отметить, что сегодня доллар ослабел не только по отношению к гривне, индекс доллара подупал. По отношению к евро гривна упала.

Этот день в истории:
2017 - 2648.22 (-226)
2018 - 2777.42 (-355)

2016 - 2601.17
2015 - 2305.97
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:57

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........15.11.2019............18.11.2019
дата розрахунку..........14.11.2019............15.11.2019
Долар США.................2424,4999.............2422,0132
После полудня гривна укрепилась еще на 0.8 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После традиционных 20 минут стабильности приподнялись за 20 минут на 3 копейки, вернувшись к вчерашним уровням. Постояв еще 20 минут, опустились на 2 копейки, после чего остановились на 30 минут. За 15 минут до полудня потеряли еще полкопейки. Очень ритмичное начало сессии.
После 12 котировки ненадолго просели на полкопейки, но перед обедом вернулись обратно. После обеда просели еще на 2 копейки и остановились.
Официальный курс встретили котировками 24.1750 - 24.2050. За день котировки потеряли 1.5 копейки относительно открытия и 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Стоит отметить, что сегодня доллар ослабел не только по отношению к гривне, индекс доллара подупал. По отношению к евро гривна упала.

Этот день в истории:
2017 - 2648.22 (-226)
2018 - 2777.42 (-355)

2016 - 2601.17
2015 - 2305.97


Чуток осталось до 2015 года
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:04

Бюджету будет каюк если дойдем до курса 2015
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:15

  Ruslan2453 написав:https://buh.ligazakon.net/ua/news/190972_podatok-na-protsenti-za-depozitom-planuyut-skasuvati
Ничесе! Это что же я, зря трехлеточки под 15% покупал?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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