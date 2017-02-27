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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:18
zzzzzz написав:
Бюджету будет каюк если дойдем до курса 2015
Или не будет ..
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Investor_33
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:20
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Бюджету будет каюк если дойдем до курса 2015
Или не будет ..
Доходы в октябре были на 1,7% ниже чем год назад.
На на 10% ниже плана.
Даешь доходы -15% от плана ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:27
zzzzzz написав:
Доходы в октябре были на 1,7% ниже чем год назад.
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Бюджету будет каюк если дойдем до курса 2015
Или не будет ..
На на 10% ниже плана.
Даешь доходы -15% от плана ?
Бюджету на 2019 уже каюк или подождем?
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Investor_33
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:40
24,14 межбанк
Живите своим умом!
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zzzzzz
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36
7
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