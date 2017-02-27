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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2722272327242725

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 359
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
42
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:18

  zzzzzz написав:Бюджету будет каюк если дойдем до курса 2015

Или не будет .. :roll:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:20

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Бюджету будет каюк если дойдем до курса 2015

Или не будет .. :roll:


Доходы в октябре были на 1,7% ниже чем год назад.
На на 10% ниже плана.

Даешь доходы -15% от плана ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:27

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Бюджету будет каюк если дойдем до курса 2015

Или не будет .. :roll:


Доходы в октябре были на 1,7% ниже чем год назад.
На на 10% ниже плана.

Даешь доходы -15% от плана ?

Бюджету на 2019 уже каюк или подождем?
Investor_33
 
Повідомлень: 829
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:40

24,14 межбанк
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2722272327242725
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