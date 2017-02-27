Или не будет ..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:18
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:20
Доходы в октябре были на 1,7% ниже чем год назад.
На на 10% ниже плана.
Даешь доходы -15% от плана ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:27
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:48
... і про валюту))
...ну що ви, як діти малі!
(це я до тих, які проаналізувавши різні фактори, кажуть: "...а чому гривня зміцнюється, якщо мало б бути навпаки.....?", чи "... а чого сьогодні пішли вверх, якщо по таких то причинах - мали піти вниз?"
- Шановні! - ну тоді, були б усі багаті і щасливі , якщо б все так легко читалось і все відповідало певним чинникам!
... так що, думайТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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