Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.
Если распространить на то, что будет приобретаться после принятия данной поправки, это может сделать недвижимость свыше 100м менее востребованной в покупке. Конечно можно распространить и на ту, что уже имеет хозяев по факту.Это обходится дроблением на нескольких хозяев.С другой стороны если доп. налогооблогать вновь приобретённую свыше 100м, то также может дробиться сразу же при покупке.
Востаннє редагувалось dir в П'ят 15 лис, 2019 17:33, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz написав:Вероятно новость про аукцион по 4-х летних ОВГЗ подкосила Межбанк))))
не в курсі, технічно маю тільки питанння по рівню для аварійної посадки
упд, якщо фігура буде виконана по методичці, то захід на повторний тест 24, але по дорозі є підтримка, тому степ бай степ
попереджував перед початком тесту зверху 25 та лінії підтримки, ... фактично ціль фігури тест річного дна, на закритті минулого тижня затримав рівень 24,7, також на корекції до уваги фібо 50% = 24,19 ... далі будемо подивитися
далі ситуація буде залежати від тесту 24-24,2 ведмедями, … при невдачі із логічних варіантів паттерн "подвійне" дно і як мінімум зимова корекція, … але на пробої сильним приземленням виглядають: 1) лінія підтримки по низам від 19 листопада 2018р та 2) ретрейсмент фібо рівень 61,8%
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
joik написав:Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.
Все надеетесь, что "богатые" за вас заплатят? А самому потрудиться - религия не позволяет? Ну, а если практичнее посмотреть, то окажется, что охоту купить вторую-третью квартиру отобъете, притормозите строительство, за ним - металлургию (арматура) и прочее сопутствующее (от цемента до отделочных), сокращение производства - кырдык бюджету (не век же буратины в овгз вкладываться будут), и где-то тут судьба за хвост уже и Вас прихватит. И тогда останется опять гадских "богатеев" проклинать. Занятие хорошее, но не прибыльное.