фактично реалізувалася ціль мого прогнозу від 30 жовтня, досягли бай зони після пробиття клину, ... а із можливих 2х наступних сценаріїв, навіть не знаю який цікавіший
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:00
фактично реалізувалася ціль мого прогнозу від 30 жовтня, досягли бай зони після пробиття клину, ... а із можливих 2х наступних сценаріїв, навіть не знаю який цікавіший
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:01
Освещайте оба
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а что там интересно по ПДВ? Небось пару копеек за ноябрь возместили. Тогда как в октябре в первой половине возмещали, шо аж гай гудел.
Опять будут от "нужного курса" в "нужный момент" отталкиваться?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:13
Допустимо приймуть цей закон, але ж він приносив в казну держави як не як значні кошти, наприклад -
"У 2018 році держава зібрала 5.3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів нарахованих на банківські депозити фізосіб. "
відповідно що натомість?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:16
Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:30
Если распространить на то, что будет приобретаться после принятия данной поправки, это может сделать недвижимость свыше 100м менее востребованной в покупке. Конечно можно распространить и на ту, что уже имеет хозяев по факту.Это обходится дроблением на нескольких хозяев.С другой стороны если доп. налогооблогать вновь приобретённую свыше 100м, то также может дробиться сразу же при покупке.
Востаннє редагувалось dir в П'ят 15 лис, 2019 17:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:30
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:31
далі ситуація буде залежати від тесту 24-24,2 ведмедями, … при невдачі із логічних варіантів паттерн "подвійне" дно і як мінімум зимова корекція, … але на пробої сильним приземленням виглядають: 1) лінія підтримки по низам від 19 листопада 2018р та 2) ретрейсмент фібо рівень 61,8%
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:31
шо так мало, ліпше на 700 М $
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все надеетесь, что "богатые" за вас заплатят? А самому потрудиться - религия не позволяет?
Ну, а если практичнее посмотреть, то окажется, что охоту купить вторую-третью квартиру отобъете, притормозите строительство, за ним - металлургию (арматура) и прочее сопутствующее (от цемента до отделочных), сокращение производства - кырдык бюджету (не век же буратины в овгз вкладываться будут), и где-то тут судьба за хвост уже и Вас прихватит. И тогда останется опять гадских "богатеев" проклинать. Занятие хорошее, но не прибыльное.
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