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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2724272527262727>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:00

  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:Вероятно новость про аукцион по 4-х летних ОВГЗ подкосила Межбанк))))

не в курсі, технічно маю тільки питанння по рівню для аварійної посадки

упд, якщо фігура буде виконана по методичці, то захід на повторний тест 24, але по дорозі є підтримка, тому степ бай степ 8)

фактично реалізувалася ціль мого прогнозу від 30 жовтня, досягли бай зони після пробиття клину, ... а із можливих 2х наступних сценаріїв, навіть не знаю який цікавіший 8)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:01

  TylerTruman_ написав:фактично реалізувалася ціль мого прогнозу від 30 жовтня, досягли бай зони після пробиття клину, ... а із можливих 2х наступних сценаріїв, навіть не знаю який цікавіший

Освещайте оба :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а что там интересно по ПДВ? Небось пару копеек за ноябрь возместили. Тогда как в октябре в первой половине возмещали, шо аж гай гудел. :mrgreen:
Опять будут от "нужного курса" в "нужный момент" отталкиваться? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:13

  Ruslan2453 написав:https://buh.ligazakon.net/ua/news/190972_podatok-na-protsenti-za-depozitom-planuyut-skasuvati


Допустимо приймуть цей закон, але ж він приносив в казну держави як не як значні кошти, наприклад -


"У 2018 році держава зібрала 5.3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів нарахованих на банківські депозити фізосіб. "
http://cost.ua/news/716-skilky-ukrayint ... a-depozyty

відповідно що натомість?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:16

  greenozon написав:
  Ruslan2453 написав:https://buh.ligazakon.net/ua/news/190972_podatok-na-protsenti-za-depozitom-planuyut-skasuvati


Допустимо приймуть цей закон, але ж він приносив в казну держави як не як значні кошти, наприклад -


"У 2018 році держава зібрала 5.3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів нарахованих на банківські депозити фізосіб. "
http://cost.ua/news/716-skilky-ukrayint ... a-depozyty

відповідно що натомість?


Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:30

  joik написав:
  greenozon написав:
  Ruslan2453 написав:https://buh.ligazakon.net/ua/news/190972_podatok-na-protsenti-za-depozitom-planuyut-skasuvati


Допустимо приймуть цей закон, але ж він приносив в казну держави як не як значні кошти, наприклад -


"У 2018 році держава зібрала 5.3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів нарахованих на банківські депозити фізосіб. "
http://cost.ua/news/716-skilky-ukrayint ... a-depozyty

відповідно що натомість?


Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.
Если распространить на то, что будет приобретаться после принятия данной поправки, это может сделать недвижимость свыше 100м менее востребованной в покупке. Конечно можно распространить и на ту, что уже имеет хозяев по факту.Это обходится дроблением на нескольких хозяев.С другой стороны если доп. налогооблогать вновь приобретённую свыше 100м, то также может дробиться сразу же при покупке.
Востаннє редагувалось dir в П'ят 15 лис, 2019 17:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:30

  zzzzzz написав:24,14 межбанк охохл


ждем кредиты по 5-7%, наберу на 700к$ и платить не буду :)
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:31

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:Вероятно новость про аукцион по 4-х летних ОВГЗ подкосила Межбанк))))

не в курсі, технічно маю тільки питанння по рівню для аварійної посадки

упд, якщо фігура буде виконана по методичці, то захід на повторний тест 24, але по дорозі є підтримка, тому степ бай степ 8)

попереджував перед початком тесту зверху 25 та лінії підтримки, ... фактично ціль фігури тест річного дна, на закритті минулого тижня затримав рівень 24,7, також на корекції до уваги фібо 50% = 24,19 ... далі будемо подивитися :roll:
Зображення

далі ситуація буде залежати від тесту 24-24,2 ведмедями, … при невдачі із логічних варіантів :arrow: паттерн "подвійне" дно і як мінімум зимова корекція, … але на пробої сильним приземленням виглядають: 1) лінія підтримки по низам від 19 листопада 2018р та 2) ретрейсмент :arrow: фібо рівень 61,8%
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:31

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:24,14 межбанк охохл


ждем кредиты по 5-7%, наберу на 700к$ и платить не буду :)


шо так мало, ліпше на 700 М $

:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  joik написав:Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.

Все надеетесь, что "богатые" за вас заплатят? А самому потрудиться - религия не позволяет?
Ну, а если практичнее посмотреть, то окажется, что охоту купить вторую-третью квартиру отобъете, притормозите строительство, за ним - металлургию (арматура) и прочее сопутствующее (от цемента до отделочных), сокращение производства - кырдык бюджету (не век же буратины в овгз вкладываться будут), и где-то тут судьба за хвост уже и Вас прихватит. И тогда останется опять гадских "богатеев" проклинать. Занятие хорошее, но не прибыльное.
headshaker
 
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