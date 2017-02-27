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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2724272527262727

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 360
Не нижче 24.50
56%
200
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:04

  joik написав:
  greenozon написав:
  Ruslan2453 написав:https://buh.ligazakon.net/ua/news/190972_podatok-na-protsenti-za-depozitom-planuyut-skasuvati


Допустимо приймуть цей закон, але ж він приносив в казну держави як не як значні кошти, наприклад -


"У 2018 році держава зібрала 5.3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів нарахованих на банківські депозити фізосіб. "
http://cost.ua/news/716-skilky-ukrayint ... a-depozyty

відповідно що натомість?


Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.

И толком ничего не возместим. Так как, налог на недвижимость платится на разницу квадратных метров.
Налог по %% платит банк, как налоговый агент.
Налог по недвиге платит сам владелец, но может и не платить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:10

  pesikot написав:
  joik написав:
  greenozon написав:
Допустимо приймуть цей закон, але ж він приносив в казну держави як не як значні кошти, наприклад -


"У 2018 році держава зібрала 5.3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів нарахованих на банківські депозити фізосіб. "
http://cost.ua/news/716-skilky-ukrayint ... a-depozyty

відповідно що натомість?


Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.

И толком ничего не возместим. Так как, налог на недвижимость платится на разницу квадратных метров.
Налог по %% платит банк, как налоговый агент.
Налог по недвиге платит сам владелец, но может и не платить


Ничего. Выход есть - создать новый орган - гос.инспекция по контролю недвижимости :mrgreen: Типа как гос.инспекция по труду, инспекция по "мове" и т.д. Заживем... :mrgreen:


  zzzzzz написав:24,14 межбанк охохл

та пора уже закрывать тот межбанк на ремонт. Хай остынут немного сливальщики. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:16

И о погоде...

... Торік ведмеді починали засинати раніше, оскільки вже у листопаді був сніг і мороз. Цьогоріч осінь незвично тепла, і тварини ідуть у сплячку лише зараз. «Ми влаштовуємо ведмедям прогулянки по вольєру, вони забирають дві-три години. Ведмедики бачать, що ще тепло і спати не лягають. До того ж у різних частинах вольєрів ми їм підкладаємо їжу.
https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/14/u-kyyivskomu-zooparku-pershyj-vedmid-vpav-u-zymovu-splyachku/
matroSkin
 
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