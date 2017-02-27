Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.
И толком ничего не возместим. Так как, налог на недвижимость платится на разницу квадратных метров. Налог по %% платит банк, как налоговый агент. Налог по недвиге платит сам владелец, но может и не платить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.
И толком ничего не возместим. Так как, налог на недвижимость платится на разницу квадратных метров. Налог по %% платит банк, как налоговый агент. Налог по недвиге платит сам владелец, но может и не платить
Ничего. Выход есть - создать новый орган - гос.инспекция по контролю недвижимости Типа как гос.инспекция по труду, инспекция по "мове" и т.д. Заживем...
zzzzzz написав:24,14 межбанк охохл
та пора уже закрывать тот межбанк на ремонт. Хай остынут немного сливальщики.
... Торік ведмеді починали засинати раніше, оскільки вже у листопаді був сніг і мороз. Цьогоріч осінь незвично тепла, і тварини ідуть у сплячку лише зараз. «Ми влаштовуємо ведмедям прогулянки по вольєру, вони забирають дві-три години. Ведмедики бачать, що ще тепло і спати не лягають. До того ж у різних частинах вольєрів ми їм підкладаємо їжу. https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/14/u-kyyivskomu-zooparku-pershyj-vedmid-vpav-u-zymovu-splyachku/