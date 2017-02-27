Федеральная резервная система США увеличит объем операций по денежной накачке финансовой системы и глобальных рынков.

В ближайший месяц «печатный станок» Резервного банка Нью-Йорка, осуществляющего от имени ФРС операции по управлению ее балансом, произведет на свет 115 млрд долларов дополнительной ликвидности, следует из календарей операций, опубликованных на сайте банка.

В период с 15 ноября по 12 декабря ФРС продолжит в ежедневном режиме проводить операции репо «овернайт» с лимитом 120 млрд долларов, предлагая банкам кредиты под залог ценных бумаг.

С прежним графиком - два раза в неделю - будут проходить операции 2-недельного репо в объеме 25 млрд долларов.

К ним добавятся еще три операции на более длительный срок, которые добавят в систему 55 млрд долларов дополнительной ликвидности. 25 ноября и 2 декабря ФРС предложит репо на 42 дня с лимитом 25 и 15 млрд долларов соответственно, а 9 декабря - репо на 28 дней с лимитом 15 млрд долларов.

Цель - обеспечить банкам безболезненное прохождение конца года, когда спрос на ликвидность сезонно возрастает, подчеркивает ФРБ Нью-Йорка в релизе.

Одновременно продолжатся операции по выкупу с рынка краткосрочных долговых обязательств правительства США за счет прямой денежной эмиссии.

Как и в предыдущий месяц, ФРС проведет 8 сделок на общую сумму 60 млрд долларов. Максимальный объем ликвидности - 22,575 млрд долларов - поступит в систему на следующей неделе (18-24 ноября) и первой неделе декабря, следует из графика нью-йоркского ФРБ.

На второй и четвертой неделе, напротив, запланировано только по одной операции на 7,525 млрд долларов каждая. Хотя ФРС старательно подчеркивает, что запущенный месяц назад печатный станок не имеет ничего общего с количественным смягчением, которое проводилось в 2008-14 гг, объем операций - 360 млрд долларов до начала второго квартала - выглядят слишком большой суммой, чтобы быть нацеленной только на решение проблемы дефицита ликвидности на межбанковском рынке, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Мировая экономика находится на тонком льду. «Мы переживаем рецессию производства, - говорит исполнительный директор Hermes Fund Managers Сакер Нусейбе. - Даже в США обрабатывающие отрасли сбавляют обороты. Разница лишь в том, что потребитель в Штатах в целом гораздо сильнее потребителя, например, в Германии».

Водопад долларовой ликвидности, который устраивает рынкам ФРС, призван стать анестезией, которая позволит инвесторам не чувствовать боль от торговых войн и замедления роста. Приток новых денег обеспечит рынкам все необходимое для сохранения повышенного аппетита на риск, прогнозирует Райффайзенбанк.