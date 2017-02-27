Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.
И толком ничего не возместим. Так как, налог на недвижимость платится на разницу квадратных метров. Налог по %% платит банк, как налоговый агент. Налог по недвиге платит сам владелец, но может и не платить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Натомість підвищити податок на нерухомість із прогресивною шкалою після 100 кв.м.
И толком ничего не возместим. Так как, налог на недвижимость платится на разницу квадратных метров. Налог по %% платит банк, как налоговый агент. Налог по недвиге платит сам владелец, но может и не платить
Ничего. Выход есть - создать новый орган - гос.инспекция по контролю недвижимости Типа как гос.инспекция по труду, инспекция по "мове" и т.д. Заживем...
zzzzzz написав:24,14 межбанк охохл
та пора уже закрывать тот межбанк на ремонт. Хай остынут немного сливальщики.
... Торік ведмеді починали засинати раніше, оскільки вже у листопаді був сніг і мороз. Цьогоріч осінь незвично тепла, і тварини ідуть у сплячку лише зараз. «Ми влаштовуємо ведмедям прогулянки по вольєру, вони забирають дві-три години. Ведмедики бачать, що ще тепло і спати не лягають. До того ж у різних частинах вольєрів ми їм підкладаємо їжу. https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/14/u-kyyivskomu-zooparku-pershyj-vedmid-vpav-u-zymovu-splyachku/
Вкладчик1234 написав:ФРС США напечатает для рынков еще $115 млрд
Федеральная резервная система США увеличит объем операций по денежной накачке финансовой системы и глобальных рынков. В ближайший месяц «печатный станок» Резервного банка Нью-Йорка, осуществляющего от имени ФРС операции по управлению ее балансом, произведет на свет 115 млрд долларов дополнительной ликвидности, следует из календарей операций, опубликованных на сайте банка. В период с 15 ноября по 12 декабря ФРС продолжит в ежедневном режиме проводить операции репо «овернайт» с лимитом 120 млрд долларов, предлагая банкам кредиты под залог ценных бумаг. С прежним графиком - два раза в неделю - будут проходить операции 2-недельного репо в объеме 25 млрд долларов. К ним добавятся еще три операции на более длительный срок, которые добавят в систему 55 млрд долларов дополнительной ликвидности. 25 ноября и 2 декабря ФРС предложит репо на 42 дня с лимитом 25 и 15 млрд долларов соответственно, а 9 декабря - репо на 28 дней с лимитом 15 млрд долларов. Цель - обеспечить банкам безболезненное прохождение конца года, когда спрос на ликвидность сезонно возрастает, подчеркивает ФРБ Нью-Йорка в релизе. Одновременно продолжатся операции по выкупу с рынка краткосрочных долговых обязательств правительства США за счет прямой денежной эмиссии. Как и в предыдущий месяц, ФРС проведет 8 сделок на общую сумму 60 млрд долларов. Максимальный объем ликвидности - 22,575 млрд долларов - поступит в систему на следующей неделе (18-24 ноября) и первой неделе декабря, следует из графика нью-йоркского ФРБ. На второй и четвертой неделе, напротив, запланировано только по одной операции на 7,525 млрд долларов каждая. Хотя ФРС старательно подчеркивает, что запущенный месяц назад печатный станок не имеет ничего общего с количественным смягчением, которое проводилось в 2008-14 гг, объем операций - 360 млрд долларов до начала второго квартала - выглядят слишком большой суммой, чтобы быть нацеленной только на решение проблемы дефицита ликвидности на межбанковском рынке, пишут аналитики Райффайзенбанка. Мировая экономика находится на тонком льду. «Мы переживаем рецессию производства, - говорит исполнительный директор Hermes Fund Managers Сакер Нусейбе. - Даже в США обрабатывающие отрасли сбавляют обороты. Разница лишь в том, что потребитель в Штатах в целом гораздо сильнее потребителя, например, в Германии». Водопад долларовой ликвидности, который устраивает рынкам ФРС, призван стать анестезией, которая позволит инвесторам не чувствовать боль от торговых войн и замедления роста. Приток новых денег обеспечит рынкам все необходимое для сохранения повышенного аппетита на риск, прогнозирует Райффайзенбанк.
Налог на недвижимость - это только вопрос времени. Есть во всем цивилизованном мире? - будет и у нас! А налог на депо, скорее всего, не отменят пока - бюджет и так не выполняется. Хотя с другой стороны, что такое 5,3 ярда - лимит повысить на одном из аукционов и вопрос решён!
zzzzzz написав:Бюджету будет каюк если дойдем до курса 2015
У нас каюк уже как почти свершившийся факт.. Начали расти долги по зарплатам, за сентябрь выросли почти на 300 млн до 3,1 млрд на 01.10.19. За октябрь статистику пока не нашел. Но, все это официозная статистика, цифры почти не сомневаюсь, что занижены. К примеру, на днях выделили на погашение задолженности только перед медиками 700 млн. А добавьте частный сектор, там сведения по зарплатным долгам в статистику как правило не подают - никто не хочет нарваться на драконовские штрафы от Держпраці. Добавьте сюда задолженности по выплатам из фонда социального страхования, а это сотни миллионов больничных, декретных и прочих выплат и пособий. Посмотрим какие к НГ рейтинги будут у зеленых.
К НГ курс будет 22))) Скажут видите, можем когда не воруем)